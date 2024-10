Chalé Christiano Osório é tombado como patrimônio cultural

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A preservação da memória histórica e arquitetônica de Poços de Caldas ganha um importante reforço com o tombamento definitivo do Chalé Christiano Osório. O decreto n.º 14.620, assinado pelo Prefeito Sérgio Azevedo, aprova o reconhecimento oficial do imóvel como patrimônio cultural do município. Localizado na Rua Aquidauana, nº 107, no bairro Jardim dos Estados, o chalé é considerado um marco na paisagem urbana devido às suas características arquitetônicas e relevância na história local.

O processo de tombamento foi conduzido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas (CONDEPHACT), sendo aprovado em sua 232ª reunião ordinária, realizada no dia 2 de outubro de 2024. O dossiê de tombamento, elaborado conforme a Portaria IEPHA-MG Nº 34/2024, define as diretrizes para a preservação do imóvel e de seu entorno.

O Chalé Christiano Osório se destaca por representar um exemplo típico da arquitetura chalé, comum em Poços de Caldas no início do século XX, quando a cidade se consolidava como um dos principais destinos turísticos e de lazer do país. Com áreas ajardinadas ao seu redor, a edificação mantém-se isolada ao centro do lote, preservando suas visadas para a cidade e a Serra de São Domingos.

O tombamento reconhece a necessidade de preservar não apenas o edifício, mas também seu entorno, evitando que novas construções, como torres residenciais, possam alterar as características originais do bairro e impactar negativamente a paisagem consolidada ao longo dos anos.

Qualquer intervenção no imóvel ou no perímetro tombado deve ser previamente autorizada pelo CONDEPHACT, assegurando o respeito às características originais do chalé. Entre as diretrizes de preservação estabelecidas no decreto, estão a manutenção dos elementos decorativos em madeira, como lambrequins e guarda-corpos, a conservação da pintura artística das portas e o cuidado com o telhado original, de telhas do tipo francesa.

O uso do imóvel também será restrito a atividades compatíveis com sua tipologia, visando garantir que o chalé continue preservado e em condições de manter sua relevância histórica e arquitetônica. Além disso, o piso de marchetaria nas salas deve ser mantido, com possíveis intervenções sendo realizadas com a devida autorização e supervisão de profissionais qualificados.

Ao aprovar o tombamento do Chalé Christiano Osório, a Prefeitura de Poços de Caldas reforça seu compromisso com a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. A medida é essencial para salvaguardar a memória coletiva, promovendo o sentimento de pertencimento entre a população e contribuindo para a valorização do espaço urbano.

Com este decreto, a cidade continua a fortalecer suas políticas de preservação, assegurando que futuras gerações possam apreciar e compreender a importância de sua história materializada em imóveis como o Chalé Christiano Osório.