A partir desta segunda-feira (28) vamos divulgar no site TV Poços uma charge por semana, desenvolvida pelo jornalista Renan Muniz.

Os temas são variados e escolhidos pelo próprio artista, não tendo ligação com a opinião da emissora.

O primeiro trabalho é uma crítica às frequentes quedas de árvores por toda a cidade, principalmente na Avenida João Pinheiro.

