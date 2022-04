Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CHARUTO DE BACALHAU & MOUSSE NO COPO DE CHOCOLATE

INGREDIENTES DOS CHARUTOS

1 xícara de chá de bacalhau demolhado e picado cru

1 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1 xícara de chá de tomate sem sementes picado

1 cebola roxa picada

1 ½ xícaras de chá de arroz cru

1 pé de acelga

Sal, alho, azeite de oliva e azeitonas sem caroço a gosto

PREPARO

Retire os talos centrais da acelga e mergulhe em água fervente para amaciarem.

Misture todos os demais ingredientes, coloque uma parte em cada folha de acelga, enrole em forma de charutos, acomode em uma panela, cubra com água coloque um prato de peso para evitar que flutuem ao cozinhar e cozinhe até que a água seja absorvida e seque e sirva quente.

INGREDIENTES DA CALDA DE TÂMARAS

½ xícara de chá de tâmaras secas picadas

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Cozinhe tudo junto até obter uma calda grossa.

INGREDIENTES DA MOUSSE

400 gr. de chocolate branco

250 gr. de chocolate meio amargo

1 lata de creme de leite sem soro

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

4 claras de ovos

Forminhas de papel ou silicone

PREPARO

Derreta o chocolate branco em banho Maria, faça copinhos nas forminhas, esfrie no congelador e desinforme.

Derreta o chocolate meio amargo, bata as claras em ponto de neve, junte o açúcar, misture manualmente o chocolate derretido e o creme de leite.

Recheie cada forminha com a mousse, banhe com a calda de tâmaras e decore ao seu gosto.