INGREDIENTES dos charutos

10 Folhas de repolho tamanho médio

1 ½ xícara de chá de arroz cru

250 gr. de carne seca demolhada, cozida e desfiada

1 cebola picada

6 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de massa de tomate

Sal a gosto

INGREDIENTES do vinagrete

1 tomate picado

1 cebola roxa picada

Sal, azeite de oliva, e salsinha a gosto

PREPARO

Conserve a água do cozimento da carne seca. Retire as folhas de repolho com bastante cuidado para não quebrarem, escalde em água fervente para amaciarem e retire o miolo mais duro.

Misture bem todos os ingredientes do recheio, menos a massa de tomate, coloque recheio em cada folha e enrole no modelo de charutos, arrume-as em uma caçarola funda, junte a massa de tomate com a água do cozimento da carne seca e cubra os charutos com essa calda, se precisar complete com mais água até cobri-los. Coloque um prato pesado sobre os charutos para evitar que se abram durante o cozimento já que o arroz vai cru e deverá aumentar o volume então cozinhe em fogo baixo até o arroz amaciar.

Misture todos os ingredientes do vinagrete e sirva os charutos acompanhados de arroz branco cozido já com abobora madura picada e o vinagrete.

É uma excelente ligação da cozinha árabe com o nordeste brasileiro representado aqui pela abobora e carne seca.