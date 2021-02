Chefe de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos é preso em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Rodoviária Federal(PRF), em Poços de Caldas(MG), deteve na tarde de ontem (24) o chefe de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos, durante a Operação Caminhos de Minas em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais.

A prisão do criminoso, foragido da Justiça, ocorreu no Km 517 da BR 146, em Poços de Caldas, quando os policiais verificaram que um veículo com placas de Ponta Porã(MS), utilizava um motor com queixa de furto/roubo.

Em consulta aos sistemas criminais, os policiais também descobriram que o motorista, de 23 anos, está condenado a 35 anos de prisão e estava foragido da Penitenciária de Ribeirão das Neves(MG) desde o início de 2021.

O detido é suspeito de participar assaltos a bancos nas cidades de Alfenas(MG), Paraguaçu(MG), Muzambinho(MG) e Coqueiral(MG). Ele também estaria envolvido em outros crimes, como tentativa de homicídio e roubos a agências dos Correios.

O detido, o veículo e a ocorrência foram encaminhados para a Polícia Civil de Poços de Caldas/MG.