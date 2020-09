Chega a 60 o número de detentos com Covid-19 em Poços de Caldas

Cinco servidores da unidade prisional também testaram positivo para a doença

Alice Dionisio | 17h

Após uma baixa nos casos, o presídio de Poços de Caldas volta a confirmar novos casos de Covid-19. Em levantamento desta quinta-feira (03), 60 detentos testaram positivo. Cinco servidores também foram diagnosticados com a doença e estão afastados do trabalho.

Confira a nota enviada ao site da TV Poços:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que, conforme o levantamento das 10h desta quinta-feira (3/9), há 60 casos confirmados para covid-19 entre detentos do Presídio Poços de Caldas I.

Os presos contaminados no Presídio Poços de Caldas I estão assintomáticos ou com sintomas leves. Eles foram separados dos demais, sendo monitorados pela equipe de saúde. Vale ressaltar que todos os detentos da unidade foram testados, de forma preventiva.

Na unidade prisional, cinco servidores também testaram positivo para o coronavírus e estão afastados do trabalho cumprindo a quarentena em casa. Todos os servidores em atuação na unidade também foram testados.

