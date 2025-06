Chegou o inverno e, com ele, a programação completa do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A nova estação chegou na última semana e já trouxe a programação do tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas 2025, que acontece de 11 a 27 de julho. O mais aconchegante e acolhedor festival do Sul de minas vai reunir mais de 120 atrações para todos os gostos e públicos, nas áreas de música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação.

Contando com o talento dos mais de 500 artistas e técnicos que vão se apresentar em palcos por toda a cidade, levando a alegria da arte a moradores e visitantes durante as férias de julho, a programação é quase toda gratuita, com cobrança de ingresso a preços populares em alguns espetáculos no Teatro Benigno Gaiga.

A programação completa foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura nesta quinta-feira (26). Em sua 29ª edição, serão 17 dias de intensa programação artística, em diverso locais estrategicamente pensados para proporcionar o potente encontro da arte com seu público, com atrações para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos.

Receberão atividades dentro da programação do Festival de Inverno locais como Parque Municipal Antônio Molinari, Parque Ecológico da Zona Sul, Parque José Affonso Junqueira, Arena Cascatinha, Praça Dom Pedro II, Museu, CEU, IMS Poços, Espaço Cultural da Urca, Mirante Santa Rita, Expo-Arte de Rua, Balneário Mário Mourão, Biblioteca Centenário e Box Cultural do Mercado Municipal.

“Neste ano, o tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas traz como tema ‘Raízes de Poços: Arte e Mineiridade’, trazendo a receptividade e o bem acolher típicos do ser mineiro. Estamos animados para esta 29ª edição deste, que é o maior evento cultural realizado pelo poder público em Poços de Caldas”, destaca o secretário municipal de Cultura, Nando Gonçalves.

Haverá o tradicional Mundo da Criança, com atividades de recreação e apresentações artísticas para crianças, de segunda a sexta-feira, na Praça Dom Pedro II, espetáculos teatrais no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, apresentações musicais na Praça Pedro Sanches, Praça Dom Pedro II, Parque Municipal Antônio Molinari, Parque Ecológico da Zona Sul, Mirante Santa Rita, exposições e intervenções artísticas no Museu Histórico e Geográfico e Bibliotecas Públicas e muito mais.

“Queremos destacar a importância do Festival de Inverno, tanto no fomento e incentivo à produção cultural local, já que o evento é uma vitrine da produção artística da cidade, quanto no incremento da programação turística para os visitantes que escolhem Poços de Caldas como destino nas férias de julho. Além disso, o festival oferece atrações culturais de qualidade para os moradores”, ressalta o prefeito Paulo Ney.

O Festival de Inverno de Poços de Caldas tem como objetivo proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

Confira a programação completa:

Festival-de-Inverno-Pocos-de-Caldas-2025-Programacao-Oficial-1