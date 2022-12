Chuva abre cratera no Bairro Jardim Philadelphia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A chuva causou um deslizamento de terra que atingiu a calçada e parte da rua Aníbal José dos Reis, no Bairro Jardim Philadelphia, zona Leste de Poços. O deslizamento aconteceu na manhã de quarta feira, dia 28 e abriu uma grande cratera, obrigando a interdição do quarteirão. Segundo o Secretário Adjunto de Obras, Tiago Cavelagna, A interdição foi feita apenas como medida preventiva. Nenhuma casa foi atingida e nenhum morador ficou ferido.

A equipe do Departamento de Trânsito (Demutran), interditou, também na quarta-feira dia 28, um pequeno trecho na Rodovia MGC 267, no bairro Bortolan, após parte do asfalto se soltar e deixar a pista desnivelada.

Conforme o Demutran, após ser acionado pelos motoristas que trafegavam pela rodovia, uma equipe seguiu para o local. No endereço o trecho foi sinalizado com cones como forma de evitar acidentes. No local não foi detectado o que teria provocado o desnivelamento do trecho. Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) foi acionada para os reparos.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências causadas pela chuva. As equipes estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME e Defesa Social.

Beatriz Aquino