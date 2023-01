Chuva forte causa alagamento em São João e Águas da Prata- SP

O Córrego São João transbordou na tarde de ontem (16), e alagou a rua Oscar Janson no centro.

Em Águas da Prata, o alagamento ocorreu nas imediações do Parque Estadual inundando a avenida Washington Luiz.

De acordo com informações da Defesa Civil da cidade, choveu mais de 45 milímetros em menos de 30 minutos.

No final da noite, equipes das prefeituras realizaram trabalhos para liberação das vias afetadas.

As autoridades de meio ambiente dos municípios alertam para mais chuva no dia de hoje.

Beatriz Aquino

