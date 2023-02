Chuvas provocam danos em redes de água

Devido as fortes chuvas dos últimos dias, algumas das galerias de redes pluviais da cidade transbordaram, A Secretaria de Projetos e Obras Públicas tem se dedicado ao reparo e manutenção do bom funcionamento dessas redes.

De acordo com o DMAE houve quebra de redes de água em locais pontuais da cidade. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, acionou prontamente equipes de plantão para realizar os serviços de manutenção corretiva, buscando atenuar possível problema pontual de falta de abastecimento.

“Mesmo com o volume de chuvas, importante ressaltar que não houve ocorrências de retorno de esgoto, em decorrência de ações que estamos realizando permanentemente de substituição de redes de água e esgoto, além de serviço de limpeza de reservatórios, microfilmagem e hidro jateamento e a fiscalização de lançamento irregular de água pluvial na rede de esgoto”, ressaltou o gerente de operações do DMAE, engenheiro Rodopiano Marques Evangelista.

Para qualquer informação e solicitação de serviços, o usuário conta com a Central de Atendimento pelo 0800-283-6080.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.