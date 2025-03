Cia de Teatro Conscius Dementia faz circulação de “Carta ao Meu Corpo” na UNIFAL e IFSULDEMINAS em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Cia de Teatro Conscius Dementia, através do edital de Patrocínio Direto 2024 fez circulação com o espetáculo “Carta ao Meu Corpo” na UNIFAL e IFSul de Minas em Poços de Caldas.

“Carta ao meu Corpo” é um pedido de desculpas, uma reconexão, uma busca pelo autoconhecimento e pela auto aceitação do próprio corpo. Numa sociedade que exalta corpos magros e malhados, ser gorda ainda é visto com maus olhos; como alguém que não se cuida, como alguém doente e não simplesmente como uma característica física. Isso faz com que pessoas gordas, em especial mulheres, que recebem muito mais essa cobrança, passem a se odiar, a não se reconhecer, a querer o corpo da revista e da novela e para alcançar esses objetivos fazem o que for necessário em dietas, cirurgias, exercícios excessivos.No enredo as atrizes Gabriela Severini e Danielle Marques dão vida às vozes sociais e internas que influenciam a personagem.

Segundo a atriz Gabriela Severini, os espaços foram escolhidos “para que os jovens e adultos tenham a oportunidade de receber uma educação integral, considerando a cultura como elemento importante de sua formação, e posteriormente na sua prática profissional, colocando no mercado de trabalho profissionais humanizados e atentos…”

As apresentações foram muito diferentes entre si, na UNIFAL o grupo conseguiu reunir professores e outros profissionais da instituição, além de alguns poucos alunos, já no IFSul de Minas a grande maioria da plateia foi de adolescentes cursando o Ensino Médio com curso Técnico em Administração e Eletrotécnica, além também de alguns professores e profissionais da instituição.

O grupo sempre faz um bate papo após o espetáculo e nos dois espaços tiveram participações importantes do público, aqui o grupo disponibilizou algumas das perguntas que foram feitas: “Qual a dica de vocês para começar no teatro?” “De onde saiu a ideia do enredo? É um tema muito importante de ser discutido e acolhido!” “Qual o maior sonho/expectativa de vocês?”. As perguntas retratam o interesse dos alunos pelo trabalho artístico e também pela vida profissional das atrizes, além de reforçarem que fazer o bate-papo com o objetivo de formação de público é sempre eficiente. Além das perguntas, o grupo também recebeu depoimentos emocionantes como “Eu acho o espetáculo muito lindo e até me emocionei, principalmente com a frase “eu me desculpo pelo excesso e pela escassez” eu já fui uma pessoa bulímica. Parabéns pelo trabalho de vocês.”; “Gostei muito da mensagem que vocês transmitiram. Conseguiram transmitir muito bem a dor da mulher que acaba se auto destruindo.”; “ Foi incrível ver como vocês conseguiram transmitir uma mensagem tão poderosa e necessária sobre autoaceitação. Vocês não criaram um espetáculo de teatro, mas uma experiência de crescimento e reflexão. Muito obrigada por compartilhar uma mensagem tão importante.”

Os depoimentos ressaltam e confirmam a importância de levar o tema para cada vez mais espaços, com o intuito de ampliar a visão das pessoas a respeito da auto aceitação, pressão estética, gordofobia, autoconhecimento, entre outros.

A Cia de Teatro Conscius Dementia agradece a recepção e acolhida nas duas instituições e se prepara agora para levar o espetáculo “Carta ao Meu Corpo” para o estado do Paraná, o grupo se apresentará no Festival de Curitiba, um dos maiores festival de artes cênicas da América Latina, para a realização da viagem o grupo conta com a contribuição do público que acompanha o trabalho da Cia e que acredita que a arte é uma propulsora da transformação social. O Festival paga hospedagem e alimentação nos dias de apresentação, mas para a realização da viagem o grupo precisa custear o transporte e alimentação do trajeto, bem como uma diária a mais devido a extensa carga horária da viagem. O pix para contribuição é conscius.venda@gmail.com.

Para mais informações você pode visitar a página do grupo na rede social Instagram @ciaconsicusdementia

Carta ao Meu Corpo é um espetáculo criado e conduzido por diversas pessoas, conheça quem faz tudo isso acontecer:

Direção geral, atuação e dramaturgia: Rafaela Jacon Dutra

Atuação e assistente de maquiagem: Gabriela Severini

Atuação, maquiagem e cenotécnica: Danielle Marques

Produção geral: Cia de Teatro Conscius Dementia formada por Danielle Marques, Gabriela Severini e Rafaela Jacon Dutra

Direção de cena e das atrizes na sua montagem, concepção do cenário, figurino, composição musical e voz nas músicas utilizadas: Larissa Garcia “In memoriam”

Composição musical: Will Moreira

Sonoplastia (convidado): Carine Michelucci Moralez

Produção executiva (convidados): Andressa Rodrigues e Dani Silva

Fotos: Maria Blasi e Grazi Ferreira pela Retratarte