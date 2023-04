Cia de Teatro Trancos e Barrancos apresenta peça na sexta-feira da paixão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Grupo de Teatro Trancos e Barrancos, apresenta gratuitamente, sexta feira da paixão ,07de abril de 2023 as 20:hs na praça dos imigrantes, a peça “Pelos Caminhos do Gólgota” com realização da Secretaria Municipal de Cultura e produção do Grupo Trancos e Barrancos.

A peça tem como objetivo principal manter a encenação do tradicional espetáculo teatral “Pelos Caminhos do Gólgota” alusivo à Semana Santa na cidade.

É apresentada durante as festividades da Páscoa, há mais de 30 anos em Poços de Caldas, sendo popularmente reconhecidamente.

O texto é de Carlos Alberto Casalinho, escritor, ator e professor poços-caldense e a direção de Luiz Munhoz, ator/diretor e fundador do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos.

O espetáculo narra a vida, paixão e morte de Cristo, com uma linguagem atual, a peça mostra a relação entre a época de Jesus e o sofrimento do povo, mesclando com a realidade dos dias atuais.

Para o ano de 2023, o mesmo, foi pensado para emocionar a população e os turistas, levando em conta que a cidade estará repleta de turistas, uma vez, que essa foi escolhida como sendo um dos principais destinos de viagem para a Semana Santa.

“Pelos Caminhos do Gólgota” com figurinos de época bem elaborados, iluminação diferenciada e grandes atuações, a produção, pretende levar ao público uma experiência inesquecível.

Dessa forma, o espetáculo motiva a reflexão da sociedade em relação à prática de boas condutas de vida. “O intuito das mensagens que pretendemos levar ao público é de envolver cada espectador dentro de sua religiosidade pessoal, mas sem afetar a individualidade da plateia.” diz o diretor do espetáculo Luiz Munhoz

A tentação, o horto das oliveiras, a crucificação e a ressurreição de Cristo serão mostradas de forma a emocionar o espetáculo por meio de efeitos especiais de luz, gelo seco e sons de sonoplastia

“Pelos Caminhos do Gólgota” se destaca entre os espetaculos importantes da Semana Santa no sul de Minas.

Elenco: Deborah Soares, Pedro Godoy, José Luiz Loiola, Maria Eduarda Rodrigues, Clistenis Betti, Thiago de Parolis ,Grace Souza, Maria Carolina de Carvalho, Tatiane Rodrigues, Guilherme Alves pereira, Juan Reis de A. Oliveira, Rafael Ainslan, Igor reis, Philipe Reis.

Técnica: Antônio Molina (iluminação) Francis Pereira (sonoplastia) Rose de Parolis (Contra regras) Davi Daniel (arte finalista) Nany Garcia ( Veronica) Luiz Munhoz (Direção geral)

SERVIÇO:

Dia : 07 de Abril de 2023 – sexta da paixão

Praça dos imigrantes( xadrez)

às 20:h ( em caso de chuva será transferido pro Teatro da Urca )

Entrada franca.

Beatriz Aquino