Cia dos dos Três faz doação de quase R$ 5 mil em alimentos para a Santa Casa

Como já é tradição nesta época do ano, a Companhia dos Três Reis, comandada por Pedro Gomes da Silva, realizou no último domingo, 28, a doação de quase R$5 mil em alimentos para a Santa Casa.

Como também já faz parte da tradição, após a entrega da doação, o grupo fez uma bela apresentação, que neste ano aconteceu na Capela da Irmandade e depois na varanda ao lado da capela, para que os pacientes e acompanhantes também pudessem curtir esta que é uma das grandes tradições de nossa Região.

Quem recebeu a Cia dos Tres Reis na Santa Casa foi a provedora do Hospital, Célia maria de Souza, que, além de abrir as portas da Irmandade, também serviu um lanchinho mais que merecido para os músicos.

“A Folia de Reis do Sr. Pedro Gomes se apresenta na Região e mais uma vez se apresentou aqui na Santa Casa, desta vez aqui na capela, que é um lugar sagrado e eles têm uma religiosidade muito grande e ficaram muito felizes de se apresentar aqui. Então a gente fez esse convite para eles e,independente de eles estarem cantando, fizeram uma doação de alimentos para o Hospital de quase R$5 mil. É com muito carinho que a gente recebe todas as pessoas. É nossa missão na Diretoria da Santa Casa unir todas as pessoas que se juntam em prol do Hospital”, diz a provedora.

O Sr. Pedro Gomes conta que já são 22 anos de Cia de Reis e que foram 8 meses seguidos tocando nas fazendas da região. “Fomos em muitas fazendas e o povo deu muita força, recebeu a gente com muito carinho e conseguimos arrecadar essa grande doação para a Santa Casa, assim como fazemos todos os anos. Não é fácil manter essa tradição, mas nós fazemos com muito carinho. Foi meu pai que me levou para a Folia de Reis desde que eu tinha 7 anos e desde então estamos fazendo isso aí”, conta Pedro Reis.