Ciclovia da Avenida João Pinheiro recebe novo asfalto

A Prefeitura por meio da secretaria municipal de Obras, iniciou nesta quinta-feira (21) a colocação de novo asfalto na ciclovia da Av. João Pinheiro, Zona Oeste de Poços de Caldas.

Nesta primeira intervenção, o trecho compreendido entre o Parque Municipal Antônio Molinari e a Estação Fepasa, de aproximadamente 1.500 metros está sendo contemplado.

O secretário municipal de Obras, José Benedito Damião falou sobre a intervenção. “É a primeira etapa deste trabalho com a nova composição asfáltica e ainda nesta semana deve ser concluída. O projeto visa contemplar a ligação completa da ciclovia, com novo asfalto até às proximidades do Terminal Rodoviário e chegando à Av. Mansur Frayha, no trevo próximo ao Véu das Noivas.”

Esses primeiros 1.500 metros devem ser portanto finalizados nesta sexta-feira (22), a depender das variações climáticas. Concluído o trecho, as equipes darão continuidade ao projeto para contemplar todo o dispositivo. Este novo asfalto para ciclovia, será ainda implantado na Av. João Pinheiro no ponto de acesso ao Véu das Noivas chegando até a Av. Mansur Frayha.