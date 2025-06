CIDEP representa Poços e conquista 34 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa em BH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cidade de Poços de Caldas foi destaque no cenário esportivo nacional neste sábado (07), com a participação marcante da equipe do CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento Esportivo Paralímpico) no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado em Belo Horizonte (MG). A delegação poços-caldense participou com sua maior equipe já registrada em uma competição nacional, composta por 18 atletas e 5 integrantes da comissão técnica e staff. O resultado foi expressivo: 34 medalhas conquistadas na modalidade atletismo, comprovando a força e o comprometimento do paradesporto local.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento reuniu 483 atletas com deficiências físicas e visuais nas modalidades de atletismo, natação, halterofilismo e bocha. As provas de atletismo e natação aconteceram no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, enquanto halterofilismo e bocha foram sediados na Academia de Bombeiro Militar, também em Belo Horizonte.

A participação da equipe de Poços no Meeting faz parte do convênio Poços Paralímpica, uma parceria da Secretaria de Esportes com o CIDEP. A iniciativa conta ainda com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA).

O técnico de atletismo e coordenador técnico do CIDEP, Bruno Santos, celebrou os resultados: “Essa competição foi um marco para o CIDEP. Participamos com a maior delegação da nossa história e obtivemos marcas expressivas. Os atletas se superaram e mostraram muita determinação. Seguimos firmes rumo a classificações nos campeonatos brasileiros.”

A atleta da natação, Isabel Maimone, compartilhou sua experiência: “Foi incrível voltar a ter uma equipe. Me senti acolhida, nadei leve, tive apoio o tempo todo. Tudo foi bem organizado, desde o descanso, a alimentação, até o aquecimento. Foi uma experiência maravilhosa.”

Já o jovem atleta de atletismo, Miguel Amaro, comemorou suas conquistas pessoais: “Fiquei orgulhoso das minhas medalhas, me sinto mais leve e feliz. Apesar das dificuldades, consigo superar os desafios da vida e espero dar o meu melhor na próxima etapa.”

O Meeting Paralímpico é uma das maiores competições do calendário nacional para atletas paralímpicos e tem como missão fomentar o esporte inclusivo em todas as regiões do Brasil. Criado em 2021 como uma atualização dos Circuitos Loterias Caixa, o evento contempla tanto atletas iniciantes quanto nomes consagrados do esporte paralímpico nacional, e percorrerá todos os estados e o Distrito Federal entre os meses de abril e agosto de 2025.

A Prefeitura de Poços de Caldas, parabeniza todos os atletas, técnicos e apoiadores pelo excelente desempenho e reafirma seu compromisso com o incentivo ao paradesporto como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação de vidas.