Cinco homens são presos por suspeita de tráfico de drogas em Pouso Alegre

Neste domingo (19), cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Pouso Alegre (MG).

De acordo com informações da Polícia Militar, as prisões aconteceram após denúncia anônima de que estaria acontecendo venda de entorpecentes no Bairro Jardim Yara. Uma pessoa foi presa por consumir droga.

Os militares se dirigiram ao local onde encontraram os suspeitos vendendo drogas. Segundo a PM, foi possível ver quando um cidadão parou com seu carro diante dos suspeitos, entregou certo dinheiro e recebeu algum produto em troca.

A PM abordou o veículo e encontrou com o motorista, de 55 anos, seis pinos de cocaína. Ainda segundo a PM, o suspeito informou ter comprado a droga para consumo próprio. Ele foi preso em flagrante.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

