Cine Marquise: Confira nossa programação de Carnaval para todos os dias do feriado Sucesso mundial “Todos Menos Você” continua em cartaz

Quem é do Bloco do Cinema tem diversos motivos pra incluir o Cine Marquise Ultravisão na programação de Carnaval. O cinema de rua de Poços estará aberto todos os dias do feriado prolongado, com programação especial e para todas as idades, para a família inteira. Masha e o Urso Diversão em Dobro, Duna 1, Pobres Criaturas, Nosso Lar 2 Os Mensageiros, Vidas Passadas, Wish, Patos e O Mal que nos Habita já estão em cartaz.

Um dos destaques é a comédia romântica Todos Menos Você, divertida e apaixonante. A parceria bem sucedida de Glen Powell e Sydney Sweeney na tela e o ressurgimento do interesse do público pelo gênero de comédia romântica, fazem de Todos Menos Você um sucesso mundial que já arrecadou mais de US$ 120 milhões nas bilheterias mundiais.

Já na Quarta de Cinzas, estão confirmadas sessões especiais de Bob Marley One Love e Madame Teia. E além de tanto filme bacana, tem ainda a Bombonière com aquela pipoca do Marquise e combos exclusivos para deixar a sua experiência com a sétima arte ainda mais completa.

Confira os horários das sessões:

DUNA 1 – RE-LANÇAMENTO

16h00 (DUB) (Exc. Qua.) / 19h15 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 01

MASHA E O URSO – DIVERSÃO EM DOBRO – PRÉ ESTREIA PAGA

14h15 (DUB) (Exc. Qui., Sex. e Qua.) à SALA 01

Somente Qua. – 14h30 (DUB) à SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

14h30 (DUB) (Exc. Qua.) / 16h40 (LEG) (Exc. Qua.) / 18h50 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 04

Somente Qua. – 15h45 (LEG) / 21h00 (LEG) à SALA 03

POBRES CRIATURAS

15h00 (LEG) (Exc. Qua.) / 20h15 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 03

Somente Qua. – 18h00 (LEG) à SALA 03

VIDAS PASSADAS

18h00 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 03



NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

18h15 (NAC) (Exc. Qua.) / 20h30 (NAC) (Exc. Qua.) à SALA 02

Somente Qua. – 18h15 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 04

O MAL QUE NOS HABITA

21h00 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 04

PATOS

14h00 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 02

Somente Qua. – 14h10 (DUB) à SALA 04

WISH: O PODER DOS DESEJOS

16h10 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 02

Somente Qua. – 16h10 (DUB) à SALA 04

NA QUARTA DE CINZAS

BOB MARLEY – ONE LOVE – PRÉ ESTREIA PAGA 14/02

Somente Qua. – 16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) / 20h45 (LEG) à SALA 02

MADAME TEIA – ESTREIA A PARTIR DE 14/02

Somente Qua. – 14h00 (DUB) / 16h25 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h15 (LEG) à SALA 01

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: compre antes seu ingresso, pelo site ou na bilheteria do cinema e evite filas! Acesse www.cinemarquise.com.br ou siga nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .