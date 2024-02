Cine Marquise: Duna Parte 2, A Serva e Dias Perfeitos nas estreias Filmes indicados ao Oscar seguem na programação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quinta-feira é dia de atualizar a programação de mais uma cinesemana que como sempre, vem recheada de novidades no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Tem ficção científica, cinebiografia religiosa e indicado ao Oscar nas estreias. E além disso, outros sucessos que seguem na programação. Confira:

DUNA: PARTE 2 – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h15 (LEG) / 19h30 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 16h55 (LEG) / 20h10 (DUB) à SALA 01

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h10 (LEG) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 20h40 (LEG) à SALA 02

Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever. É ficção científica, fantasia, aventura e ação.

A SERVA – ESTREIA

20h30 (DUB) à SALA 04

Vicenta María viveu há quase 200 anos. Desde muito jovem sentiu a vocação de proteger outras mulheres do seu tempo, que não tinham as mesmas oportunidades e procuravam emigrar das suas aldeias para as grandes cidades…em muitos casos com poucos recursos econômicos. Lera, uma empregada doméstica que fugiu da Ucrânia, acaba de ser presa sob a acusação de roubo. Na prisão conhece Julia e Michaela, duas prostitutas, a quem conta a história da mulher que mudou a sua vida. A decisão de uma mulher pode mudar o curso da história de milhares de outras? Baseado na história real de uma mulher revolucionária que ajudava outras mulheres a irem atrás de sua própria independência.

DIAS PERFEITOS – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h50 (LEG) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 19h00 (LEG) à SALA 03

Hirayama leva uma vida feliz, conciliando seu trabalho como zelador dos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão por música, literatura e fotografia. Sua rotina estruturada é lentamente interrompida por encontros inesperados que o forçam a se reconectar com seu passado. Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional pelo Japão, mas já conquistou prêmios importantes: Koji Yakusho, o protagonista, ganhou prêmio de Melhor Ator, e o filme o Prêmio do Júri Ecumênico, no Festival de Cannes em 2023.

Outros filmes em cartaz:

FERRARI

15h00 (DUB) à SALA 04

O MENINO E A GARÇA – INDICADO AO OSCAR

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h30 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h00 (DUB) à SALA 02

BOB MARLEY – ONE LOVE

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) / 20h20 (DUB) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 16h45 (DUB) / 21h30 (DUB) à SALA 03

MADAME TEIA

Somente Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) à SALA 03

POBRES CRIATURAS – INDICADO AO OSCAR

17h40 (LEG) à SALA 04

TODOS MENOS VOCÊ

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h00 (LEG) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 18h30 (LEG) à SALA 02

PATOS

Somente Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 02



WISH: O PODER DOS DESEJOS

Somente Sáb. e Dom. – 14h50 (DUB) à SALA 01

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: compre antes seu ingresso, pelo site ou na bilheteria do cinema e evite filas!

Acesse www.cinemarquise.com.br ou siga nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .