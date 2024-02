Cine Marquise: Madame Teia e Bob Marley One Love em sessões especiais nesta quarta

Sucessos “Todos Menos Você” e “Nosso Lar 2” continuam em cartaz

A Quarta de Cinzas tem programação especial no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. BOB MARLEY ONE LOVE celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união. Pela primeira vez nos cinemas, o público vai descobrir a poderosa história de superação de adversidades e a jornada por trás da sua música revolucionária. Em versões dublada e legendada.

BOB MARLEY – ONE LOVE – PRÉ ESTREIA PAGA

Somente Qua. – 16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) / 20h45 (LEG) à SALA 02

Enquanto isso, em outro universo…”, MADAME TEIA conta a história do filme solo da história de origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller estrelado por Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan, forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinados a futuros poderosos… se eles conseguirem sobreviver ao presente ameaçador. Em versões dublada e legendada.

MADAME TEIA

Somente Qua. – 14h00 (DUB) / 16h25 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h15 (LEG) à SALA 01

Na programação regular: Todos Menos Você, Masha e o Urso Diversão em Dobro, Pobres Criaturas, Nosso Lar 2 Os Mensageiros, Wish e Patos também com sessões nesta quarta e com ingressos a R$ 11,00* (onze reais).

Confira os horários das sessões:

MASHA E O URSO – DIVERSÃO EM DOBRO – PRÉ ESTREIA PAGA

Somente Qua. – 14h30 (DUB) à SALA 02



TODOS MENOS VOCÊ

Somente Qua. – 15h45 (LEG) / 21h00 (LEG) à SALA 03

POBRES CRIATURAS

Somente Qua. – 18h00 (LEG) à SALA 03



NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

Somente Qua. – 18h15 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 04

PATOS

Somente Qua. – 14h10 (DUB) à SALA 04



WISH: O PODER DOS DESEJOS

Somente Qua. – 16h10 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Ingresso a 11 reais válido somente para os filmes da programação regular.

