Cine Marquise: Pobres Criaturas, Vidas Passadas e O Mal que nos Habita nas super estreias da semana

Nosso Lar 2 – Os Mensageiros segue em cartaz

Fevereiro começa com tudo no Cinema de Rua de Poços. Tem romance, drama e ficção, indicados ao Oscar 2024 e terror. E tem promoção especial também! Em comemoração ao aniversário de um ano da Rede Cine Marquise em Poços de Caldas, TODO MUNDO PAGA MEIA, em qualquer sessão, até o dia 07 de Fevereiro. Dá pra maratonar e curtir muito. Programação pra lá de especial com preço super atrativo: a combinação perfeita pra você curtir o Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Confira os horários de todos os filmes em cartaz e as sinopses das estreias:



POBRES CRIATURAS – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h00 (LEG) / 19h50 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 18h00 (LEG) / 20h50 (LEG) à SALA 01

Com nada mais, nada menos do que 11 Indicações ao Oscar, do diretor Yorgos Lanthimos e produzido por Emma Stone, o filme conta a fantástica evolução de Bella Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Desejando conhecer mais sobre o mundo, Bella foge com Duncan Wedderburn, um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella se firma em seu propósito de defender a igualdade e a libertação. É brilhante e polêmico.

VIDAS PASSADAS – ESTREIA

15h15 (LEG) / 20h30 (LEG) à SALA 03

Romance sul-coreano, que além de receber duas nomeações ao Oscar nas categorias de melhor filme e melhor roteiro original, também recebeu cinco indicações ao Globo de Ouro e três ao Critics Choice Awards. Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois que a família de Nora decide sair da Coreia do Sul. Vinte anos depois, eles se reencontram em Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida. Tem o Selo Marquise Sucessos da Crítica.

O MAL QUE NOS HABITA – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (DUB) / 20h15 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h55 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 04

Com Classificação Indicativa 18 anos, este é para quem gosta daquele longa de terror que faz a gente grudar na cadeira. O filme acompanha dois irmãos que encontram um cadáver mutilado perto de sua propriedade e se reúnem com os moradores locais para investigarem o incidente. Logo, eles descobrem que os acontecimentos estranhos na região estão sendo causados por um espírito que entrou em um homem que estava à espera dos procedimentos necessários para livrar seu corpo de um demônio purulento.



CONFIRA OUTROS SUCESSOS DO CINEMA QUE SEGUEM EM CARTAZ NO MARQUISE*:

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h45 (NAC) / 20h00 (NAC) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h10 (NAC) / 18h25 (NAC) / 20h40 (NAC) à SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h55 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) / 16h45 (DUB) à SALA 04

ANATOMIA DE UMA QUEDA

17h30 (LEG) à SALA 03

PATOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 02

WISH: O PODER DOS DESEJOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h00 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h00 (DUB) à SALA 01

Verifique antes as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: passe na Bomboniere e garanta os combos especiais com baldes e copos temáticos, pipoca, refri e outras guloseimas.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao