Cine Marquise Ultravisão: A Substância, Transformers, Look Back e A Forja nas estreias da semana

Coringa: Delírio a Dois tem sessões de pré-estreia na quarta, 2

Vem aí mais uma cine semana recheada de novidades e títulos já consagrados, com a melhor programação que só o cinema de rua de Poços tem! E na Bombonière do Marquise Ultravisão, combos com baldes colecionáveis a preço promocional de 45 reais. A novidade é a pipoca doce: de-li-ci-o-sa!!! Confira a programação:

Na pacata cidade de Yasumizu, duas garotas com personalidades contrastantes encontram um vínculo inesperado em sua paixão por mangá: Fujino, uma jovem cheia de confiança e talento natural, e Kyomoto, uma garota introvertida que luta contra a agorafobia e se refugia em sua casa. . arte. Apesar das diferenças, ambos compartilham o sonho de se tornarem mangakás profissionais. À medida que seus caminhos se cruzam no clube de desenho da escola, surge uma rivalidade feroz entre eles, levando-os a melhorar constantemente suas habilidades e a desafiar uns aos outros. Look Back, do aclamado autor de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, é uma história comovente sobre a maioridade, o autoaperfeiçoamento e a busca pelos seus sonhos. É animação na tela do Marquise Ultravisão.

LOOK BACK – ESTREIA

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 19h00 (LEG) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 15h55 (LEG) / 19h20 (LEG) à SALA 02

Qua. – 15h00 (LEG) à SALA 01

O longa conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre. Aventura, animação e ação na tela do Marquise Ultravisão!

TRANSFORMERS: O INÍCIO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 16h30 (DUB) / 18h40 (DUB) / 20h50 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) / 16h50 (DUB) / 19h00 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

Qua. – 16h25 (DUB) à SALA 01

Qua. – 18h20 (DUB) à SALA 03

Após ser demitida da TV por ser considerada “velha demais” para ser atriz, Elisabeth Sparkle (Demi Moore) recorre a um sinistro programa de aprimoramento corporal. A substância milagrosa promete rejuvenescê-la, mas resulta em uma transformação ainda mais radical. Ela agora precisa dividir seu corpo com Sue (Margaret Qualley), sua versão jovem e melhorada, e, aos poucos, começa a perder completamente o controle da própria vida. Em um pesadelo surreal sobre a busca incessante pela juventude, A Substância revela o preço oculto da perfeição. Classificação Indicativa 18 anos.

A SUBSTÂNCIA – ESTREIA

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 18h00 (LEG) / 20h40 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h00 (LEG) / 20h40 (LEG) à SALA 04

Qua. – 20h30 (LEG) à SALA 03

Chega ao Marquise Ultravisão o filme “A Forja – O poder da transformação”, dos mesmos criadores de “Quarto de Guerra” e “Mais que vencedores”, os irmãos Kendrick. Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

A FORJA – ESTREIA

16h20 (DUB) (Exc. Qua.) / 21h00 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 03

Som. Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 03

CORINGA TEM SESSÕES DE PRÉ-ESTREIA NA QUARTA, 2

Um dos filmes mais aguardados deste segundo semestre, você vê primeiro em sessões de pré-estreia, na quarta, 2 de outubro. Delírio a Dois, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele. Com Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

CORINGA: DELÍRIO À DOIS – PRÉ ESTREIA PAGA

Som. Qua. – 18h30 (DUB) / 21h15 (DUB) à SALA 01

Som. Qua. – 18h00 (DUB) / 20h45 (LEG) à SALA 02

Som. Qua. – 18h10 (LEG) / 21h00 (LEG) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

JUNG KOOK – I AM STILL

Sáb. e Dom – 17h20 (LEG) à SALA 02

GOLPE DE SORTE EM PARIS

18h50 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 03

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM – BEETLEJUICE BEETLEJUICE

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 16h45 (DUB) / 20h30 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 20h50 (DUB) à SALA 02

Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 02

É ASSIM QUE ACABA

15h30 (DUB) à SALA 04

MEU MALVADO FAVORITO 4

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 02

DIVERTIDA MENTE 2

Som. Sáb. e Dom. – 14h15 (DUB) à SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

