Cine Marquise Ultravisão: Ainda Estou Aqui, candidato brasileiro ao Oscar com Fernanda Torres em cartaz

Programação traz também: Arca de Noé, Operação Natal, Festival Varilux de Cinema Francês e Mostra LPG

Vem aí mais uma cinesemana super especial no Marquise Ultravisão. Tem a super estreia de Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres; a animação Arca de Noé, e a comédia Operação Natal. O Marquise Ultravisão sedia de 7 a 12 de novembro, a Mostra LPG de Cinema com produções poços-caldenses e entrada gratuita, com sessões sempre às 20 horas. O Festival Varilux de Cinema Francês, exclusividade no Sul de Minas em Poços, traz o melhor do cinema francês, com quatro sessões diárias. E tem ainda grandes sucessos que permanecem em cartaz. Escolha os seus preferidos e venha maratonar no cinema de rua de Poços!

AINDA ESTOU AQUI – ESTREIA

14h15 (NAC) à SALA 01

18h45 (NAC) à SALA 04

Ainda Estou Aqui se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido. O candidato brasileiro indicado ao Oscar tem atuação elogiada de Fernanda Torres; com Selton Mello e Fernanda Montenegro no elenco. Direção de Walter Salles.

ARCA DE NOÉ – ESTREIA

16h10 (NAC) / 18h05 (NAC) à SALA 02

Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini, um poeta romântico e sonhador, são uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo. Durante a viagem, brigas por território e alimentos se instauram, deixando os animais mais fortes contra os mais fracos. Surge a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos dali, se destacarem e serem requisitados. Uma animação linda para a família inteira.

OPERAÇÃO NATAL – ESTREIA

14h00 (DUB) à SALA 04

Depois que o Papai Noel – codinome: Das Neves – é sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo (Chris Evans) em uma missão global e cheia de ação para salvar o Natal. Com Lucy Liu. É comédia, aventura e ação, na tela do Marquise Ultravisão.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2024 – ESTREIA

07/11 à 13/11 – Qui. à Qua. – 14h00 às 23h00 à SALA 03 . Confira a programação diária em cinemarquise.com.br/ultravisao. Retire seu catálogo com as sinopses diretamente no cinema.

MOSTRA LPG DE CINEMA DE POÇOS DE CALDAS – ESTREIA

07/11 à 12/11 – Qui. à Ter. – 20h00 à SALA 02 . Entrada gratuita. Produções poços-caldenses feitas por artistas e produtores da terra. Retire seu ingresso 30 minutos antes de cada sessão. 125 ingressos disponíveis a cada noite.

CONTINUAM EM CARTAZ:

TODO O TEMPO QUE TEMOS

16h30 (DUB) à SALA 04

21h10 (DUB) à SALA 01

TERRIFIER 3

21h20 (DUB) à SALA 04

VENOM – A ÚLTIMA RODADA

16h50 (DUB) / 19h00 (DUB) à SALA 01

Som. Qua. – 20h20 (DUB) à SALA 02

ROBÔ SELVAGEM

14h10 (DUB) (Exc. Seg.) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .