Cine Marquise Ultravisão: Aquaman 2 em sessões especiais de pré-estreia nesta quarta

O Sequestro do Voo 375, Quem Fizer Ganha e Godzilla seguem em cartaz

Enfim, a espera acabou! Chega à telona do Cine Marquise Ultravisão, o tão aguardado Aquaman 2: O Reino Perdido. A pré-estreia paga será realizada em diversos horários: 14h00 (DUB) / 16h30 (3D DUB) / 19h00 (DUB) / 21h30 (LEG). Compre antes na bilheteria do cinema ou pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao .

Outros Filmes em Cartaz: Godzilla Minus One, Quem Fizer Ganha, Tá Escrito, Wonka, Feriado Sangrento, O Sequestro do Voo 375, Trolls 3.

Quarta do Barato!

No Cine Marquise Ultravisão, todo mundo paga meia na quarta: R$ 11,00 ingresso 2D e R$ 13,00 ingresso 3D. Promoção válida para toda a programação regular, exceto sessões de pré-estreia.

Estacionamento Conveniado: Imperial

Esta é mais uma comodidade para o público do Cine Marquise Ultravisão. O Estacionamento Imperial fica na Rua Prefeito Chagas, nº 60, a 5 minutos do Marquise Ultravisão. Basta informar que você vai ao Cinema para garantir a tarifa diferenciada e o melhor atendimento.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.