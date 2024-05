Cine Marquise Ultravisão: Back to Black sobre Amy Winehouse em cartaz com sessões legendadas exclusivas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

The Chosen Quarta Temporada, Belo Desastre e Amigos Imaginários são outras estreias

Filme biográfico sobre a cantora Amy Winehouse, pelas mãos da diretora Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza). O filme narra a carreira sombria da artista conhecida por sucessos como Rehab e Black to Black, que morreu aos 27 anos de idade por intoxicação alcoólica em 2011. Durante sua curta jornada profissional, ela produziu dois álbuns: Frank e Back to Black, o último dos quais lhe rendeu seis prêmios Grammy. Até hoje, ela é considerada uma das grandes lendas da música soul e R&B.

BACK TO BLACK – ESTREIA – sessões legendadas exclusivas no Cine Marquise Ultravisão

Quinta e Sexta – 18h e 20h15.

Sábado e Domingo – 18h10 e 20h30.

Segunda, Terça e Quarta – 18h e 20h15.

Belo Desastre – O Casamento é o segundo filme da saga Belo Desastre, inspirada em uma série de livros de mesmo nome. A trama acompanha Travis Maddox (Dylan Sprouse) e Abby Abernathy (Virginia Gardner) que despertam em Las Vegas com uma ressaca enorme e uma surpresa chocante: eles estão casados! Decidindo abraçar a reviravolta inesperada, o jovem casal parte para o México em uma lua de mel improvisada, acompanhados por seus melhores amigos e familiares. Enquanto enfrentam as consequências de sua decisão impulsiva, Abby e Travis são lançados em uma jornada de autodescoberta e desafios inesperados, assim recebem a oportunidade de navegar pelas águas turbulentas do novo matrimônio e são confrontados com questões de confiança, compromisso e amor verdadeiro. Um filme que promete momentos envolventes de diversão, romance e turbulência emocional.

BELO DESASTRE – O CASAMENTO – ESTREIA – sessões dubladas e legendadas

Quinta, Sexta, Segunda, Terça – 16h15 e 18h15.

Sábado e Domingo – 18h30 e 21h10.

Quarta – 18h15.

Para a família toda, Amigos Imaginários é um filme de aventura que mistura animação e live-action. Dirigido por John Krasinski (The Office, Um Lugar Silencioso). A história acompanha uma garota (interpretada por Cailey Fleming) que descobre ser capaz de ver os amigos imaginários de todas as pessoas. Com o poder recém-descoberto, ela embarca em uma jornada para reconectar os seres mágicos com suas crianças – que, hoje em dia, já cresceram e se esqueceram dos antigos companheiros. O elenco também conta com Ryan Reynolds, Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Alan Kim e Liza Colón-Zayas. Na versão brasileira, Murilo Benício é “Blue”, uma criatura grande e desastrada que busca se reconectar com sua antiga criança. Enquanto isso, Giovanna Antonelli é “Blossom”, uma bailarina delicada que também está distante do seu criador. O filho do casal de atores, Pietro, dubla o “Fantasma”, uma figura divertida e diferente dos amigos tradicionais.

AMIGOS IMAGINÁRIOS – ESTREIA

Quinta e Sexta – 15h15 e 17h30.

Sábado e Domingo – 14h30, 16h15 e 19h00.

Segunda – 17h30.

Terça – 17h30.

Quarta – 16h e 17h30.

Em The Chosen – Os Escolhidos, acompanhamos os principais momentos de uma grande narrativa religiosa. Na nova adaptação dos acontecimentos da Bíblia, na Galileia do século I, Jesus de Nazaré (Jonathan Roumie), um homem simples e de uma família humilde de carpinteiros, auxilia as pessoas à sua volta, independente de suas crenças, origens e aparência. Depois do sucesso das exibições anteriores, a Quarta Temporada chega à tela grande.

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS: Quarta Temporada – ESTREIA

Quinta, Sexta, Terça e Quarta – 20h30

Sábado, Domingo e Segunda – 20h40.

OUTROS FILMES EM CARTAZ

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Quinta e Sexta – 18h e 20h.

Sábado e Domingo – 15h, 18h e 20h50.

Terça e Quarta – 15h, 18h e 20h.

Segunda – 15h e 18h.

GARFIELD – FORA DE CASA

Quinta, Sexta, Terça e Quarta – 15h30.

Sábado e Domingo – 14h e 16h.

Segunda – 16h.

GARANTA ANTES SEU INGRESSO PARA FURIOSA: Uma Saga Mad Max

O filme de ficção científica pós-apocalíptica é dirigido por George Miller e estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama conta a história de origem da guerreira renegada Furiosa (interpretada anteriormente por Charlize Theron), mostrando sua jornada até se juntar a Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015). Um filme pensado e produzido para a tela grande, que você pode ver no Cine Marquise Ultravisão a partir de 23 de maio, em duas sessões diárias. Garanta antes o melhor lugar, comprando online em https://www.cinemarquise.com.br/ultravisao/filme/15795/furiosa-uma-saga-mad-max ou diretamente na bilheteria do cinema.

Dica Marquise: Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas! Compre seu Marquise Pass – 10 ingressos por 130 reais. Saiba mais na bilheteria do cinema.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao