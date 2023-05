Cine Marquise Ultravisão: cinco estreias em cartaz a partir desta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Opção é literalmente o que não falta nesta cinesemana do Marquise Ultravisão Poços de Caldas. E se uma mensagem de texto aleatória te levasse ao amor da sua vida? Para os fãs da comédia romântica, são duas sessões diárias 14h20, dublada; 18h30, legendada; de O Amor Mandou Mensagem. O filme traz a cantora Celine Dion em seu primeiro papel como atriz. Classificação 12 anos.

O cinema nacional em mais uma estreia com o Homem Cordial. Suspense com Paulo Miklos no elenco e dirigido por Iberê Carvalho, tem sessão diária às 16h30 e Classificação Indicativa 14 anos.

O terror/ suspense O Nascimento do Mal, para maiores de 12 anos, tem duas exibições diárias, dublada às 14 horas e legendada às 21h30. A trama envolve uma grávida com recomendação de repouso absoluto, que se torna testemunha de acontecimentos fantasmagóricos.

Convencido dos acontecimentos sobrenaturais que se desenrolam numa pequena aldeia da Bósnia-Herzegovina (Medjugorje) desde 1981, e que atrai milhões de peregrinos todos os anos, um padre recolhe testemunhos conclusivos de vários países, ao mesmo tempo que explica os fundamentos daquela mensagem. Segundo os que narram suas experiências com a mãe de Deus, esta é a última vez que ela vem ao mundo, antes que comecem a acontecer os acontecimentos que lhes foram confiados e que constituem um apelo à conversão da humanidade. O Último Chamado de Maria tem exibição diária dublada às 18h15.

Beau tem Medo é descrito como um filme de terror surreal ambientado em um presente alternativo. O ator Joaquin Phoenix interpreta um homem extremamente tenso que tem um relacionamento difícil com sua mãe dominadora e que nunca conheceu seu pai. Quando a mãe morre, ele faz uma viagem para sua antiga casa, o que irá despertar muitos sentimentos contraditórios. Com exibição diária legendada às 18h.

Os ingressos podem ser garantidos antes pelo site cinemarquise.com.br , pelos terminais de autoatendimento do cinema ou diretamente na Bomboniere, onde de uma única vez você também compra sua pipoca e sua bebida preferida, com pagamentos em crédito, débito e dinheiro.

Pagam meia todos os dias: estudantes, portadores do ID Jovem, idosos (+ de 60 anos), aposentados, professores, aniversariantes do mês, pessoas com deficiência e acompanhantes.

Outros filmes em cartaz: Guardiões da Galáxia Vol. 3, A Morte do Demônio: a Ascensão, Super Mário Bros – o Filme.

Beatriz Aquino