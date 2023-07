Cine Marquise Ultravisão: Comédia “Um Dia Cinco Estrelas” com Nany People estreia em Poços nesta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sessões diárias às 16h30 e às 21h10

O novo filme dirigido por Hsu Chien (“Desapega!” e “Me tira da Mira”), “Um Dia Cinco Estrelas”, pode ser visto em Poços de Caldas a partir desta quinta, 13. Para quem é da nossa região, há um motivo a mais para assistir ao longa no cinema: Nany People, figura querida da nossa cidade, que sempre divulga o nome de Poços no cenário nacional, está no elenco. Nas redes sociais ela deixou um recado carinhoso para os fãs: “Alô galera da minha querida Poços de Caldas, quero convidar vocês para assistir no Cine Marquise Ultravisão, “Um Dia Cinco Estrelas”, este filme que acabou de estrear em todo o Brasil. Eu interpreto dona Nilda que depois de aposentada resolve realizar o sonho de dançar um tango na Argentina. Uma comédia deliciante e um elenco da melhor qualidade. Quero ver todo mundo no cinema comigo”, disse Nany.

O longa conta a história de Pedro Paulo (Estevam Nabote), um rapaz que decide rodar como motorista de aplicativo com seu Opala anos 70, carinhosamente apelidado de “Mozão”, para poder pagar pela festa de aniversário de 60 anos da mãe (Nany People), Dona Nilda. Ele só não contava com a variedade de passageiros que acabariam virando seu dia de pernas para o ar.

O trailer destaca a relação de carinho e cuidado que Pedro Paulo (Nabote) tem com o carro que um dia foi de seu falecido pai. O longa marca a estreia do ator, conhecido por participar de vídeos do canal “Porta dos Fundos” e das sitcoms “O Dono do Lar” e “Tô de Graça”, como protagonista nas telonas. Além de Nabote, “Um Dia Cinco Estrelas” conta ainda com o humorista Ed Gama, amigo de longa data do ator. No filme, Ed interpreta um cantor famoso que entra no carro de Pedro Paulo para fazer uma serenata para sua amada e acaba arrastando o protagonista em mais uma de suas roubadas.

O filme aposta na mistura dos gêneros de comédia e aventura, trazendo comediantes de peso. Completam o elenco: Aline Campos, Carol Nakamura, Nany People, Danielle Winits, Carol Bresolin, Vittor Fernando, Hugo Bonemer e Bruna Aiiso. Com roteiro de Ricky Hiraoka e Cris Wersom, “Um Dia Cinco Estrelas” é uma produção da Paris Entretenimento, coprodução de Simba, Claro e Paramount Pictures, e distribuição da Paris Filmes.

