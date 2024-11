Cine Marquise Ultravisão: comemoração do aniversário de Poços com combos especiais por 45 reais

Promoção vai até o dia 6 de novembro no cinema de rua de Poços

Poços faz aniversário e a população ganha o presente! Até o dia 6 de novembro, quando Poços comemora 152 anos, tem combo de aniversário com balde colecionável (Coringa, Robô Selvagem ou Meu Malvado Favorito 4), refri e pipocas salgada e doce por apenas 45 reais. Mas atenção, essa promo de níver vai até o dia 6 de novembro ou enquanto durarem os estoques. E além disso, temos mais uma cinesemana recheada de muitas estreias especiais. Então se liga na programação, escolha o seu melhor horário e bora pro Marquise Ultravisão.

TODO O TEMPO QUE TEMOS – ESTREIA

16h55 (DUB) / 19h10 (DUB) (Exc. Qua.) / 21h20 (LEG) à SALA 04

MEGALÓPOLIS – ESTREIA

18h30 (LEG) à SALA 03

O SOM DA ESPERANÇA – A HISTÓRIA DE POSSUM TROT – ESTREIA

20h50 (DUB) à SALA 02

Sáb., Dom. e Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 02

TERRIFIER 3 – ESTREIA

18h20 (DUB) à SALA 02

21h10 (DUB) à SALA 03

Sáb., Dom. e Qua. – 14h00 (DUB) à SALA 03

VENOM – A ÚLTIMA RODADA

16h40 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 01

Sáb., Dom. e Qua. – 14h30 (DUB) à SALA 01

SORRIA 2

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 15h50 (DUB) à SALA 02

Sáb., Dom. e Qua. – 14h20 (DUB) à SALA 04

ROBÔ SELVAGEM

16h25 (DUB) à SALA 03

Sáb., Dom. e Qua. – 13h50 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais em: www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

