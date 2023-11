Cine Marquise Ultravisão: Confira a programação do Festival Varilux de Cinema Francês em cartaz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o Marquise Pass você maratona pagando R$ 13,00 no ingresso

O Festival Varilux de Cinema Francês, segue com exclusividade no Sul de Minas, para o Cine Marquise Ultravisão. Maior evento com exibição de obras nesta língua fora da França e com mais de 1 milhão de espectadores desde sua criação, esta edição traz 19 longas-metragens. O Festival Varilux de 2023 tem filmes para todos os gostos: animação, drama, comédia, suspense e romance. A programação traz películas recentes – a maioria inédita no país – que integraram e foram premiadas em festivais como Cannes, Toronto e Biarritz. Ícone do cinema francês, a atriz Brigitte Bardot inspira essa edição que exibe dois clássicos nos quais foi protagonista: “E Deus criou a Mulher” e “O Desprezo”. Confira toda a programação e garanta seu ingresso em https://cinemarquise.vendabem.com/compra_ingresso_online_new/?filial=001.

Marquise Pass – Uma ótima opção para maratonar o Varilux

10 ingressos por apenas R$ 130,00. Cada ingresso sai a apenas R$ 13,00 – treze reais. Dá pra maratonar sozinho ou compartilhar com os amigos e com a família. Compre o seu na bilheteria do cinema!

Confira os Horários da Programação:

FESTIVAL VARILUX

MUSA DE BONNARD

Ter. 14h00 (LEG) SALA 03

AS BESTAS

Seg. 18h15 (LEG) SALA 03

Ter. 20h50 (LEG) SALA 03

CONDUZINDO MADELEINE

Qua. 14h00 (LEG) SALA 03

DISFARCE DIVINO

Qua. 20h15 (LEG) SALA 03

MEMÓRIAS DE PARIS

Seg. 16h05 (LEG) SALA 03

MEU NOVO BRINQUEDO

Ter. 18h35 (LEG) SALA 03



DESAFIO DE MARGUERITE

Qua. 15h55 (LEG) SALA 03

O LIVRO DA DISCÓRDIA

Qua. 18h10 (LEG) SALA 03

O RENASCIMENTO

Ter. 16h30 (LEG) SALA 03

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA

Seg. 14h00 (LEG) SALA 03

SOB AS ESTRELAS

Seg. 21h00 (LEG) SALA 03

Outros Filmes em Cartaz:

AS MARVELS, MUSSUM – O FILMIS, TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM, ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES, TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE, PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO.

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao