Cine Marquise Ultravisão: Contagem regressiva para estreia de Venom – A Última Rodada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sessões de hora em hora. Garanta seu ingresso já!

O vilão da Marvel estreia nesta quinta, 24, em um dos filmes mais esperados deste semestre. Em Venom: A Última Rodada, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é obrigada a tomar uma decisão devastadora de que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie. São diversas sessões em duas salas, para você assistir a este super filme no cinema de rua de Poços. E na Bombonière, combos especiais com baldes colecionáveis. Pacote completo para a sua diversão! A pré-venda já está aberta e você pode garantir o melhor lugar em cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema. Classificação Indicativa 16 anos. Confira os horários a partir desta quinta:

VENOM – A ÚLTIMA RODADA – ESTREIA

16h15 (DUB) (Exc. Seg.) / 18h30 (DUB) (Exc. Seg.) / 20h45 (DUB) (Exc. Seg.) à SALA 01

Som. Seg. – 16h00 (DUB) / 18h20 (DUB) à SALA 01

Som. Sáb e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 01

16h50 (DUB) / 19h00 (DUB) / 21h15 (LEG) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao