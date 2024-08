Cine Marquise Ultravisão: Drama, Suspense, Ação, Terror & Cult na programação do final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem as estreias de: Harold e o Lápis Mágico, Pisque Duas Vezes, O Corvo e Tipos de Gentileza

O final de semana é para todos os gostos no Marquise Ultravisão. São quatro estreias, cinco filmes que continuam em cartaz, totalizando nove títulos para a sua diversão. Na programação cult destacamos: Tipos de Gentileza, Pisque duas Vezes e Alien Romulus.

Após o enorme sucesso de POBRES CRIATURAS, Yorgos Lanthimos reúne-se novamente com Emma Stone para um trio de contos ambientados nos dias modernos. Tipos de Gentileza apresenta três histórias que exploram os caminhos imprevisíveis da vida e os desafios pessoais de seus protagonistas. Em uma narrativa, acompanha um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida. Em outra, um policial tenta reconstruir seu relacionamento com a esposa, que retorna misteriosamente após um período desaparecida. Por fim, uma mulher determinada a se tornar líder espiritual se lança em busca de uma pessoa específica com habilidades especiais, numa jornada que testará sua própria fé e convicções. Classificação Indicativa 18 anos.

TIPOS DE GENTILEZA – ESTREIA

20h40 (LEG) à SALA 03

No suspense Pisque Duas Vezes, uma jovem garçonete de Los Angeles entra no círculo íntimo de um magnata da tecnologia e vai a uma festa em sua ilha particular, logo descobrindo que algo terrível está acontecendo. Com estreia de Zoë Kravitz na direção, aclamada pela crítica.

PISQUE DUAS VEZES – ESTREIA

18h40 (LEG) à SALA 01

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h45 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) à SALA 04

Na programação pop, destaque para: Harold e o Lápis Mágico, O Corvo e É Assim que Acaba.

Já imaginou ter em um único filme: Terror, Suspense, Romance, Policial, Fantasia, Aventura e Ação? Pois todos estes gêneros estão presentes em O Corvo. Eric Draven (Bill Skarsgard) e Shelly Webster (FKA twigs) são almas gêmeas conectadas por um passado sombrio. Após o brutal assassinato do casal, é concedido a Eric uma chance de salvar seu verdadeiro amor. Ele, então, embarca em uma jornada implacável por vingança, atravessando os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos para corrigir erros e fazer justiça com as próprias mãos. Classificação Indicativa 18 anos.

O CORVO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h55 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 16h40 (DUB) / 18h55 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 04

Tudo o que ele desenhou, a realidade vai se tornar. Do diretor brasileiro, Carlos Saldanha, um filme para toda a família, que une live-action e animação. Harold e o Lápis Mágico é uma ótima pedida para todas as idades!

HAROLD E O LÁPIS MÁGICO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h10 (DUB) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) / 16h10 (DUB) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

ALIEN: ROMULUS

16h20 (DUB) / 20h50 (LEG) à SALA 01

É ASSIM QUE ACABA

16h00 (DUB) / 18h30 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 02

DEADPOOL & WOLVERINE

18h10 (DUB) à SALA 03

MEU MALVADO FAVORITO 4

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 02

DIVERTIDA MENTE 2

Som. Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) à SALA 01

Dica Marquise: passe na Bombonière e garanta nossos combos especiais com baldes colecionáveis e aquela pipoca que só no Cine Marquise tem! Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

COMPRE ANTES EM cinemarquise.com.br . Siga nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .