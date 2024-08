Cine Marquise Ultravisão: É Assim que Acaba, Armadilha e Borderlands nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Continuam em cartaz: Deadpool e Wolverine, Meu Malvado Favorito 4 e Divertidamente 2

Um dos filmes mais esperados do ano chega às telonas. É assim que acaba, o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado para o cinema, conta a história envolvente de Lily Bloom, uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e vai atrás do sonho de abrir seu próprio negócio. Um encontro casual com o charmoso neurocirurgião Ryle Kincaid desencadeia uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver os lados de Ryle que lembram o relacionamento de seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan, reaparece repentinamente em sua vida, seu relacionamento com Ryle é abalado, e Lily percebe que deve aprender a confiar em sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro.

É ASSIM QUE ACABA – ESTREIA

15h50 (DUB) / 18h30 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

20h30 (DUB) à SALA 04

Nas estreias da semana, um thriller original do renomado cineasta M. Night Shyamalan. Armadilha segue Cooper (Josh Hartnett) e sua filha adolescente. Ambos estão em um show de música pop quando Cooper percebe a presença excessiva de policiais ao redor e isso o deixa inquieto. Rapidamente, ele consegue descobrir com a equipe que trabalha no local, que ambos estão no epicentro de uma armadilha montada para capturar um serial killer. O que deveria ser uma noite de diversão entre pai e filha, se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto tentam escapar das garras do assassino que os cercou. Com uma trilha sonora eletrizante que traz ainda mais emoção a esta saga.

ARMADILHA – ESTREIA

18h40 (DUB) / 20h50 (LEG) à SALA 03

Lilith (Cate Blanchett), uma infame caçadora de recompensas com um passado misterioso, retorna para o lugar onde cresceu, Pandora, o planeta mais caótico da galáxia. Sua missão é encontrar a filha desaparecida do homem mais poderoso do universo, Atlas (Edgar Ramírez). Lilith forma uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados – Roland (Kevin Hart), um mercenário experiente em uma missão; Tiny Tina (Greenblatt), uma feroz pré-adolescente; Krieg (Munteanu), o protetor musculoso de Tina; Tannis (Curtis), o cientista excêntrico que já viu de tudo; e Claptrap (voz de Jack Black), um robô esperto. Juntos, esses heróis improváveis devem combater uma ameaça alienígena e bandidos perigosos para descobrir um dos segredos mais explosivos de Pandora. O destino do universo está nas mãos deles. O filme é baseado em uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos.

BORDERLANDS – O DESTINO DO UNIVERSO ESTÁ EM JOGO – ESTREIA

16h10 (DUB)/ 18h15(DUB) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

DEADPOOL & WOLVERINE

18h20 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 01

MEU MALVADO FAVORITO 4

16h20 (DUB) à SALA 01

Som. Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) à SALA 01

DIVERTIDA MENTE 2

16h40 (DUB) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) à SALA 03

Dica Marquise: passe na Bombonière e garanta nossos combos especiais com baldes colecionáveis e aquela pipoca que só no Cine Marquise tem!

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao