Cine Marquise Ultravisão: Enquanto Vivo em cartaz nesta segunda pelo Festival Esquenta Varilux de cinema francês

Sessão começa às 19 horas e tem debate após exibição

Enquanto Vivo é o filme em cartaz na sessão de logo mais às 19 horas, desta segunda, 23, dentro do Festival Esquenta Varilux no Cine Marquise Ultravisão. Cuidados paliativos são o tema central do filme, que tem: um filho que nega uma doença grave e uma mãe enfrentando o insuportável. E entre eles um médico e uma enfermeira lutando para levá-los à aceitação. Eles têm um ano e quatro estações para se reunir e entender o que significa morrer enquanto vive. Após a sessão, tem debate mediado pela Dra. Kátia Maria Pacheco Saraiva, Psicóloga Clínica, Mestre e Doutora em Psicologia e Professora do curso de Psicologia da PUC – Minas, campus Poços de Caldas. A professora Kátia também foi a curadora desta seleção, preparada com muito carinho para o público.

SESSÕES COM MEIA ENTRADA PARA TODOS

Os ingressos tem preço único de R$ 11,00 onze reais e podem ser adquiridos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou na bilheteria do cinema. A programação do Esquenta segue em Outubro com: no dia 30, Uma Pequena Lição de Amor. De 09 a 22 de Novembro, o Festival Varilux de Cinema Francês 2023 estará em cartaz em Poços, no Cine Marquise Ultravisão.

