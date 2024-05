Cine Marquise Ultravisão: estreias trazem Furiosa, Fúria Primitiva e De Repente, Miss!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Imaculada em sessão especial de pré-estreia. Back to Black segue em cartaz.

Tem para todos os gostos em mais uma semana recheada de filmaços nas telonas do Cine Marquise Ultravisão. Entra em cartaz a ficção científica pós-apocalíptica dirigida por George Miller e estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama conta a história de origem da guerreira renegada Furiosa (interpretada anteriormente por Charlize Theron), mostrando sua jornada até se juntar a Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015). À medida que o mundo desmorona, a jovem Furiosa é capturada do Lugar Verde das Muitas Mães e cai nas mãos de uma grande Horda de Motociclistas liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Ao atravessarem o Deserto, eles encontram a Cidadela presidida pelo Imortal Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pela dominação, Furiosa deve sobreviver a muitas provações ao reunir os meios para encontrar o caminho de volta para casa. Um filme pensado e produzido para a tela grande, que você pode ver no Cine Marquise Ultravisão a partir deste 23 de maio, em duas sessões diárias.

FURIOSA – UMA SAGA MAD MAX – Estreia

15h00 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h55 (DUB) à SALA 01

20h30 (LEG) à SALA 04

Tem cinema nacional na programação do Marquise Ultravisão! Mônica abandonou uma promissora carreira publicitária para criar os filhos, Luíza e Leo, e agora, prestes a completar 40 anos, está em crise. Sua filha adolescente, uma influenciadora digital em ascensão, não sente mais admiração por ela. O marido decide presentear a esposa com uma viagem em família no famoso Praia Star Resort. Esta pode ser a oportunidade que Mônica tanto precisa para se reconectar com a filha, mesmo que para isso tenha que disputar um concurso de miss. É comédia para toda a família. Com Fabiana Karla, Giulia Benite, João Baldasserini, Danielle Winits, Nany People, Polly Marinho, Gianlucca Mauad, Roney Villela, Naruna Costa.

DE REPENTE, MISS! – Estreia

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h10 (NAC) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h00 (NAC) à SALA 02

Após anos de raiva reprimida, um lutador descobre uma maneira de se infiltrar no enclave da elite. Ele logo embarca em uma campanha explosiva de vingança para acertar as contas com os homens que tiraram tudo dele. É ação na telona do cinema de rua de Poços! Confira os horários!

·FÚRIA PRIMITIVA – Estreia

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h45 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h00 (DUB) / 21h15 (LEG) à SALA 02

Para os fãs de um bom terror, tem a pré-estreia de Imaculada. Cecilia, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecilia é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento. Com direção de Michael Mohan e classificação indicativa 18 anos.

·IMACULADA – Pré-estreia paga (29/05 – QUARTA-FEIRA)

Somente. Quarta-feira – 20h45 (DUB) à SALA 03

OUTROS FILMES EM CARTAZ NO MARQUISE ULTRAVISÃO

·AMIGOS IMAGINÁRIOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h15 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 18h20 (DUB) à SALA 04

·BACK TO BLACK

18h10 (LEG) à SALA 03

·PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 15h15 (DUB) à SALA 03

18h30 (DUB) à SALA 02

·THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS – PARTE 3 (EP. 5 e 6 DA 4ª TEMPORADA)

20h40 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 03

·GARFIELD – FORA DE CASA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 16h10 (DUB) à SALA 04

