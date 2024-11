Cine Marquise Ultravisão: Garanta já seu lugar para ver Moana 2 Na bombonière, combos de balde e copo em duas cores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estreia nesta quinta, 28, uma das animações mais aguardadas deste semestre. Em Moana 2, Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu. É programa especial para a família toda! E na bombonière, combos nas cores azul e rosa, com balde com tampa e copo. Quantidades limitadas, compre antes! Ingressos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do cinema. Sessões em diferentes horários pra você não perder viagem!

EM CARTAZ:

WICKED – PARTE UM – ESTREIA

14h50 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 02

18h10 (DUB) à SALA 01

HEREGE – ESTREIA

16h15 (DUB) (Exc. Seg.) / 18h30 (LEG) (Exc. Seg.) à SALA 03

Som. Seg. – 15h30 (DUB) / 17h50 (LEG) à SALA 03

GLADIADOR II

15h15 (DUB) / 21h20 (LEG) à SALA 01

18h00 (DUB) à SALA 02

AINDA ESTOU AQUI

18h20 (NAC) à SALA 04

20h50 (NAC) (Exc. Dom. e Seg.) à SALA 03

ARCA DE NOÉ

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (NAC) à SALA 04

OPERAÇÃO NATAL

15h55 (DUB) / 21h10 (DUB) à SALA 04

ROBÔ SELVAGEM

Som. Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .