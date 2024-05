Cine Marquise Ultravisão: Garanta o melhor lugar para Furiosa: Uma Saga Mad Max

Pré-Venda foi aberta nesta terça no site e na bilheteria

Foi aberta nesta terça, 7 de maio, a pré-venda de Furiosa: Uma Saga Mad Max. O filme de ficção científica pós-apocalíptica é dirigido por George Miller e estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama conta a história de origem da guerreira renegada Furiosa (interpretada anteriormente por Charlize Theron), mostrando sua jornada até se juntar a Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015). Um filme pensado e produzido para a tela grande, que você pode ver no Cine Marquise Ultravisão a partir de 23 de maio, em duas sessões diárias. Garanta antes o melhor lugar, comprando online em https://www.cinemarquise.com.br/ultravisao/filme/15795/furiosa-uma-saga-mad-max ou diretamente na bilheteria do cinema.

FILMES EM CARTAZ

O DUBLÊ – Estreia

Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 02

FÉRIAS TROCADAS – Estreia

Ter. e Qua. – 18h10 (NAC) à SALA 03



CLÁSSICOS NO MARQUISE – BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE – Estreia 20h00 (LEG) à SALA 03

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS – PARTE 2 (EP. 3 e 4 DA 4ª TEMPORADA) – ESTREIA

Ter. e Qua. – 20h30 (DUB) à SALA 04

GUADALUPE – A MÃE DA HUMANIDADE – ESTREIA

Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) à SALA 04

Ter. – 20h10 (DUB) à SALA 01 (Sessão Especial – Valor Único de Ingresso R$ 11,00)



GARFIELD – FORA DE CASA

Ter. e Qua. – 15h30 (DUB) / 17h50 (DUB) à SALA 01

GUERRA CIVIL

15h50 (LEG) à SALA 03

Qua. – 20h10 (LEG) à SALA 01



GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Ter. e Qua. – 18h15 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas! Compre seu Marquise Pass – 10 ingressos por 130 reais. Na Quarta do Barato TODO MUNDO PAGA MEIA! Ingresso a 11 reais. Saiba mais na bilheteria do cinema.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site: www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais: @cinemarquise.ultravisao

