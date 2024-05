Cine Marquise Ultravisão: “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” em sessões especiais na próxima terça, 4 de junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ingressos limitadíssimos já podem ser comprados em cinemarquise.com.br ou na bilheteria do cinema

Para comemorar os 20 anos da estreia do terceiro filme da saga do bruxo mais famoso da cultura pop e somente por um dia, o público poderá assistir no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, a exibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Serão três sessões na terça, 4 de Junho:

20 ANOS – HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN – SESSÕES ESPECIAIS 04/06

15h10 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h50 (LEG) à SALA 01.

Os ingressos são limitadíssimos. Para garantir o seu lugar você já pode comprar agora em cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema, com atendimento ao público a partir das 14h30. Siga esse feitiço e não fique de fora desta sessão nostalgia!

FILMES EM CARTAZ NO MARQUISE ULTRAVISÃO

IMACULADA – Pré-estreia paga (29/05 – QUARTA-FEIRA)

20h45 (DUB) à SALA 03

FURIOSA – UMA SAGA MAD MAX –

15h00 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h55 (DUB) à SALA 01

20h30 (LEG) à SALA 04

DE REPENTE, MISS! – 16h10 (NAC) à SALA 03

FÚRIA PRIMITIVA – 15h45 (DUB).

AMIGOS IMAGINÁRIOS – 18h15 (DUB) à SALA 04

BACK TO BLACK – 18h10 (LEG) à SALA 03

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO – 18h20 (DUB) 21h15 (DUB) à SALA 02

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS – PARTE 3 (EP. 5 e 6 DA 4ª TEMPORADA)

20h40 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 03

GARFIELD – FORA DE CASA – 16h00 (DUB) à SALA 04

Dica Marquise:

Últimas unidades do combo temático do Garfield. Garanta o seu antes que acabe, na bombonière. Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao