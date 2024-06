Cine Marquise Ultravisão: “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” tem últimos ingressos disponíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sessões especiais serão nesta terça, 4 de junho

Serão pelo menos 9 sessões e quase todas quase lotadas! Para comemorar os 20 anos da estreia do terceiro filme da saga do bruxo mais famoso da cultura pop e somente por um dia, o público poderá assistir no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, a exibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Os ingressos limitadíssimos devem ser comprados antes em cinemarquise.com.br ou na bilheteria do cinema. Confira os horários:

20 ANOS – HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN – SESSÕES ESPECIAIS 04/06

Dubladas:

15h10 / 17h40 / 18h00 / 18h20 / 18h30 / 21h10 e 21h20.

Legendadas:

20h30 e 20h50.

Outros Filmes em Cartaz: Imaculada, Meu Sangue Ferve por Você, Os Estranhos Capítulo I, Rivais, Furiosa, Amigos Imaginários, Planeta dos Macacos e Garfield.

Dica Marquise:

Aproveite essa ida ao Marquise e garanta o combo temático do Garfield. Garanta o seu antes que acabe, na bombonière. Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao