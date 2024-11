Cine Marquise Ultravisão: Herege e Wicked Parte Um nas estreias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação traz grandes sucessos que continuam em cartaz

Vem aí mais uma cine semana com novidades no Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Tem duas estreias especiais! Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam. Romance, música e fantasia na tela do Marquise Ultravisão.

WICKED – PARTE UM – ESTREIA

14h50 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 02

18h10 (DUB) à SALA 01

Em Herege, duas jovens missionárias devotas acabam presas na casa de um homem misterioso (Hugh Grant). Elas são forçadas a participar de um jogo perturbador que desafia sua fé e põe em xeque tudo o que acreditam. Para os amantes de um bom terror. Classificação Indicativa 16 anos.

HEREGE – ESTREIA

16h15 (DUB) (Exc. Seg.) / 18h30 (LEG) (Exc. Seg.) à SALA 03

Som. Seg. – 15h30 (DUB) / 17h50 (LEG) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

GLADIADOR II

15h15 (DUB) / 21h20 (LEG) à SALA 01

18h00 (DUB) à SALA 02

AINDA ESTOU AQUI

18h20 (NAC) à SALA 04

20h50 (NAC) (Exc. Dom. e Seg.) à SALA 03

ARCA DE NOÉ

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (NAC) à SALA 04

OPERAÇÃO NATAL

15h55 (DUB) / 21h10 (DUB) à SALA 04

ROBÔ SELVAGEM

Som. Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .