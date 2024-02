Cine Marquise Ultravisão: Hoje é dia de Quarta do Barato

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ingressos 2D a 11 reais e 3D a 13 reais

Que tal um cineminha no meio da semana? No Cinema de Rua de Poços hoje é dia de se divertir, pagando menos e ainda aproveitar para assistir filmes que sairão de cartaz! É o caso da super comédia Minha Irmã e Eu, último grande lançamento do cinema nacional em 2023, com direção de Suzana Garcia. Um filme com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck e que traz uma narrativa cheia de afetividade e diversão. Esta quarta também é a última oportunidade de ver no Marquise, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão com Luccas Neto, o terror Mergulho Noturno e a fantasia de Wonka.

Confira os Horários desta Quarta:

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

15h30 (NAC) / 18h00 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 02

TODOS MENOS VOCÊ

15h50 (DUB) / 18h15 (LEG) à SALA 03

ANATOMIA DE UMA QUEDA

20h00 (LEG) à SALA 04

PRINCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO

15h10 (NAC) à SALA 04

MERGULHO NOTURNO

20h40 (DUB) à SALA 03

PATOS

15h40 (DUB) à SALA 01

WISH: O PODER DOS DESEJOS

17h50 (DUB) à SALA 01

MINHA IRMÃ E EU

20h10 (NAC) à SALA 01

WONKA

17h30 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: compre antes seu ingresso, pelo site ou diretamente na bilheteria.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao