Cine Marquise Ultravisão: Mamonas Assassinas, Minha Irmâ e Eu e Beyoncé na programação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Abrindo as férias de Janeiro, terça e quarta tem a pré-estreia de Patos

Uma viagem no tempo é o que promete o longa que relembra a história meteórica da banda Mamonas Assassinas. Guarulhos, década de 1990. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. O que eles não podiam imaginar é que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, iria mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década. Mamonas Assassinas, O Filme, entra em cartaz nesta quinta-feira, 28. Confira os horários:

MAMONAS ASSASSINAS – O FILME – ESTREIA

16h40 (NAC) / 18h40 (NAC) / 20h40 (NAC) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 04

16h50 (NAC) / 18h50 (NAC) / 20h50 (NAC) – Som. Ter. e Qua. SALA 04

O último grande lançamento do cinema nacional em 2023 é a comédia Minha Irmã e Eu, com direção de Suzana Garcia. Um filme com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck e que traz uma narrativa cheia de afetividade e diversão. As irmãs Mirian e Mirelly nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas. É diversão para a família inteira, em vários horários no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Confira:

MINHA IRMÃ E EU – ESTREIA

14h20 (NAC) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 04

20h30 (NAC) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 03

14h30 (NAC) – Som. Ter. e Qua. SALA 04

18h00 (NAC) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 03

16h20 (NAC) – Som. Ter. e Qua. SALA 03

21h00 (DUB) – Som. Ter. e Qua. SALA 03

Terça tem a PRÉ-ESTREIA DE PATOS

Abrindo as férias de Janeiro, a animação Patos. A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical. Confira os horários:

PATOS – PRÉ ESTREIA PAGA

14h10 (DUB) / 16h10 (3D DUB) / 18h20 (DUB) / 20h30 (DUB) – Som. Ter. e Qua. SALA 01

Confira os horários de outros filmes em cartaz:

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO

15h00 (DUB) (Exc. Dom e Seg.) SALA 02

17h40 (3D DUB) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 02

20h15 (DUB) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 02

17h40 (DUB) / 20h15 (DUB) – Som. Ter. e Qua. SALA 02

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

14h30 (LEG) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 03

GODZILLA MINUS ONE

18h20 (DUB) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 01

WONKA

16h00 (DUB) / 20h50 (DUB) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 01

14h00 (DUB) / 18h40 (DUB) – Som. Ter. e Qua. SALA 03

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

14h00 (DUB) – Som. Qui., Sex. e Sáb. SALA 01

Programação sujeita à alteração sem aviso prévio. Atenção ao horário de funcionamento do Marquise Ultravisão: o cinema estará fechado nos dias 31 de dezembro e 01 de Janeiro. As sessões retornam na terça, 02 de Janeiro. A equipe Cine Marquise Ultravisão deseja a todos um 2024 de muita emoção e magia!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao