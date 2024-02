Cine Marquise Ultravisão: Masha e o Urso e Zona de Interesse nas estreias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Madame Teia e Bob Marley One Love na programação regular

Tem para as crianças, para os adultos, para todos os gostos em mais uma cinesemana do Marquise Ultravisão. Aperte os cintos e embarque em uma divertida aventura entre a floresta e a cidade! A jornada começa com a missão de testemunhar o evento mais lindo de todos: um casamento! Mas prepare-se porque quando Masha está por perto, travessuras selvagens e hilárias podem acontecer como corrida com carrinho de bolo, paraquedas improvisado com véu da noiva e perseguição de pombos travessos. E tem mais: no caminho de volta para a cidade, há um emocionante conto de fadas de Natal estrelado por Masha e seu novo amigo Janeiro. Eles se juntam aos magos Doze Meses para salvar as férias e torná-las verdadeiramente inesquecíveis! É uma jornada cheia de risos e encantamento. A verdadeira aventura está prestes a começar!

MASHA E O URSO – DIVERSÃO EM DOBRO – ESTREIA

Somente Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) SALA 03

Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa. O filme tem 5 Indicações ao Oscar.

ZONA DE INTERESSE – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h00 (LEG) SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h50 (LEG) SALA 04

Bob Marley One Love celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união. Pela primeira vez nos cinemas, o público vai descobrir a poderosa história de superação de adversidades e a jornada por trás da sua música revolucionária.

BOB MARLEY – ONE LOVE – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h30 (DUB) / 17h50 (DUB) / 20h20 (LEG) SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h20 (DUB) / 16h40 (DUB) / 19h00 (DUB) / 21h20 (LEG) SALA 02

Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan, tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos.

MADAME TEIA – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h00 (DUB) / 17h30 (DUB) / 20h00 (LEG) SALA 01

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h20 (DUB) / 18h40 (DUB) / 21h00 (LEG) SALA 01

FILMES QUE SEGUEM EM CARTAZ MAIS UMA SEMANA

POBRES CRIATURAS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h40 (LEG) SALA 03

Sáb. e Dom. – 18h00 (LEG)SALA 03

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h30 (NAC) SALA 03

Sáb. e Dom. – 20h50 (NAC) SALA 03

TODOS MENOS VOCÊ

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h10 (LEG) SALA 04

Sáb. e Dom. – 16h30 (DUB) / 21h10 (LEG) SALA 04

PATOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h55 (DUB) SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) SALA 04

WISH: O PODER DOS DESEJOS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) SALA 03

Sáb. e Dom. – 16h00 (DUB) SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Dica Marquise: compre antes seu ingresso, pelo site ou na bilheteria do cinema e evite filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao