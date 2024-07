Cine Marquise Ultravisão: Meu Malvado Favorito 4 em cartaz com combos especiais na Bombonière

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação continua com Divertidamente 2 e Um Lugar Silencioso

O vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina e a família a fugir do perigo. Não deixe de passar na Bombonière e garantir os combos exclusivos com baldes colecionáveis. Confira os horários:



MEU MALVADO FAVORITO 4 – ESTREIA

13h00 (DUB) / 15h00 (DUB) / 17h00 (DUB) / 19h00 (DUB) à SALA 01

14h00 (DUB) / 16h00 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h00 (DUB) à SALA 02

14h30 (DUB) à SALA 03

Um Lugar Silencioso Dia Um é um thriller que nos leva de volta ao ponto onde tudo começou, acompanhando uma nova personagem, interpretada por Lupita Nyong’o, enquanto navega pelos horríveis primeiros momentos na cidade mais barulhenta do mundo: Nova York.



UM LUGAR SILENCIOSO

16h30 (DUB) / 20h45 (LEG) à SALA 03

O SUCESSO DE DIVERTIDAMENTE 2 CONTINUA EM MUITOS HORÁRIOS

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, passando pela adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Mas tem também a inveja, o tédio e a vergonha. A sequência de um grande sucesso da Disney e Pixar fala das nossas emoções para todas as idades, encanta todos os públicos. Garanta seu ingresso antes para não ficar sem lugar. Basta acessar cinemarquise.com.br ou ir diretamente à bilheteria do cinema.

Confira os horários:

DIVERTIDA MENTE 2

13h30 (DUB) / 15h30 (DUB) / 17h30 (DUB) / 19h30 (DUB) / 21h30 (DUB) à SALA 04

18h40 (DUB) à SALA 03

21h00 (DUB) à SALA 01

Verifique as Classificações Indicativas.

