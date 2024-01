Cine Marquise Ultravisão: Nosso Lar 2, Todos Menos Você e Anatomia de uma Queda em cartaz a partir desta quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na sexta, Corujão A24 traz o indicado ao Oscar Vidas Passadas

Prepare-se para mais uma cinesemana recheada de filmaços no Cine Marquise Ultravisão. O aguardado Nosso Lar 2 – Os Mensageiros, super produção nacional, baseada na obra de Chico Xavier e André Luiz. O poder transformador do amor e do perdão, com direção de Wagner Assis e super elenco: Renato Prieto, Edson Celulari, Felipe de Carolis, Mouhamed Harfouch, Rafael Sieg, Fabio Lago, Vanessa Gerbelli, Fernanda Rodrigues. Nosso Lar 2 – Os Mensageiros – uma história emocionante em cartaz em vários horários.



NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS – ESTREIA

Qui. à Dom. – 16h00 (NAC) / 18h15 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 02. Sessão extra 20h50 nesta quinta.

Seg. à Qua. – 15h30 (NAC) / 18h00 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 02

Com 5 Indicações ao Oscar, vencedor da Palma de Ouro 2023, da diretora francesa Justine Triet, Anatomia de Uma Queda é um retrato envolvente de uma mulher sendo julgada pelo assassinato de seu marido. No filme, a vida da escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) desmorona quando seu marido, Samuel, é encontrado morto. Aos poucos, o julgamento deixa de ser apenas uma investigação das circunstâncias da morte de Samuel e se torna uma inquietante jornada psicológica às profundezas da relação conturbada do casal.

ANATOMIA DE UMA QUEDA – ESTREIA

20h00 (LEG) à SALA 04

Para os fãs de comédia romântica, chega a ousada Todos Menos Você. Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) parecem o casal perfeito, mas depois de um incrível primeiro encontro algo aconteceu que esfriou a atração eletrizante dos dois. Até que eles sejam apresentados inesperadamente juntos em um casamento na Austrália. Então eles fazem o que todo adulto faria – fingem ser um casal.

TODOS MENOS VOCÊ – ESTREIA

Qui. à Dom. – 16h20 (DUB) / 18h30 (LEG) à SALA 03

Seg. à Qua. – 15h50 (DUB) / 18h15 (LEG) à SALA 03

Corujão A24 movimenta a madrugada da sexta para o sábado com 3 filmes inéditos e um indicado ao Oscar

26 de janeiro marca a estreia de “Vidas Passadas”, a pré-estreia com exclusividade de “O Homem dos Sonhos” e “Garra de Ferro”, no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Os filmes do Corujão A24 serão exibidos na sala 1 do Marquise Ultravisão, localizada no térreo e com poltronas chaises disponíveis, as preferidas dos frequentadores. Há intervalo entre as exibições e o Corujão tem previsão de terminar por volta de 5 da manhã, após a distribuição dos lanches. Haverá sorteio de produtos oficiais da A24. Vidas Passadas concorre ao Oscar nas categorias Roteiro Original e Melhor Filme. Venha maratonar com a gente!

CORUJÃO A24 – CORUJÃO 26/01 (SEXTA-FEIRA)

O Homem dos Sonhos / Vidas Passadas / Garra de Ferro

Som. Sex. – 22h00 (LEG) à SALA 01

CONFIRA OUTROS SUCESSOS DO CINEMA QUE SEGUEM EM CARTAZ NO MARQUISE*:

PRINCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO – ESTREIA

Qui. à Dom. – 14h10 (NAC) à SALA 03

15h10 (NAC) (Exc. Sáb.) à SALA 04

MERGULHO NOTURNO

Sexta. à Dom. – 20h50 (DUB) à SALA 03

Seg. à Qua. – 20h40 (DUB) à SALA 03

TURMA DA MÔNICA JOVEM – REFLEXOS DO MEDO

Qui. à Dom. – 14h00 (NAC) à SALA 02

PATOS

Qui. à Dom. – 14h40 (DUB) à SALA 01

Seg. à Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 01



WISH: O PODER DOS DESEJOS

Qui. à Dom. – 16h40 (DUB) / 18h40 (DUB) à SALA 01

Seg. à Qua. – 17h50 (DUB) à SALA 01

MINHA IRMÃ E EU

Qui., Sáb. e Dom. – 20h40 (NAC) (Exc. Sex.) à SALA 03

Seg. à Qua. – 20h10 (NAC) à SALA 01

WONKA

17h30 (DUB) à SALA 04

*Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: passe na Bomboniere e garanta os combos especiais com baldes e copos temáticos, pipoca, refri e outras guloseimas.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao