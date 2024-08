Cine Marquise Ultravisão: O Exorcismo na estreia da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Seguem em cartaz: Deadpool e Wolverine, Meu Malvado Favorito 4 e Divertidamente 2

Para quem gosta de um bom thriller, estreia o Exorcismo. Anthony Miller (Russell Crowe) é um ator com um passado sombrio, marcado pelo abuso de drogas. Durante as filmagens do seu novo filme de terror, ele começa a exibir um comportamento perturbador, levantando suspeitas sobre seu estado mental. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se vê no limite entre a realidade e o sobrenatural e percebe que os problemas que assombram seu pai podem ser mais aterrorizantes do que parecem. Classificação Indicativa 16 anos.

O EXORCISMO – ESTREIA

19h10 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

DEADPOOL & WOLVERINE

16h00 (DUB) / 18h30 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 01

18h00 (DUB) / 20h40 (DUB) à SALA 02

20h50 (LEG) à SALA 04

MEU MALVADO FAVORITO 4

15h10 (DUB) / 17h10 (DUB) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 14h45 (DUB) à SALA 04

DIVERTIDA MENTE 2

15h50 (DUB) à SALA 02

16h40 (DUB) / 18h45 (DUB) à SALA 04

Dica Marquise: passe na Bombonière e garanta nossos combos especiais com baldes colecionáveis e aquela pipoca que só no Cine Marquise tem!

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao