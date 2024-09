Cine Marquise Ultravisão: “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, pelo Selo Clássicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Grande sucesso do cinema francês entra em cartaz na próxima quinta, 12 de setembro no cinema de rua de Poços

Entre os dias 12 e 18 de setembro, o Cine Marquise Ultravisão vai exibir “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, pelo Selo Clássicos no Marquise. Amélie é uma jovem do interior que se muda para Paris e logo começa a trabalhar em um café. Num belo dia, ela encontra uma caixinha dentro de seu apartamento e decide procurar o dono. A partir daí, sua perspectiva de vida muda radicalmente. O filme de 2001, um clássico do cinema francês, com direção de Jean-Pierre Jeunet e Audrey Tautou, em sessão diária às 20h50, somente durante uma semana e só no cinema de rua de Poços. A pré-venda de ingressos já começou pelo site oficial do cinema: https://www.cinemarquise.com.br/ultravisao . Ou diretamente na bilheteria.

Clássicos no Marquise:

O selo tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público um grande sucesso do cinema. Entre os filmes já exibidos estão: “Pulp Fiction”, “Um Sonho de Liberdade”, “2001: Uma Odisséia no Espaço”, “Psicose”, a trilogia de “O Senhor dos Anéis”, “Cidade de Deus”, entre outros.

Outros Filmes em Cartaz:

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM – BEETLEJUICE BEETLEJUICE –

Seg., Ter. e Qua. – 16h50 (DUB) / 19h00 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

HELLBOY E O HOMEM TORTO

17h10 (DUB) / 19h15 (DUB) / 21h20 (LEG) à SALA 02

VOVÓ NINJA

Seg., Ter. e Qua. – 15h10 (NAC) à SALA 02

18h30 (NAC) à SALA 04

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL

Seg., Ter. e Qua. – 16h20 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 04

ALIEN: ROMULUS

Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (LEG) à SALA 03

É ASSIM QUE ACABA

Seg., Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) / 20h45 (DUB) à SALA 03

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao