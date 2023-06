Cine Marquise Ultravisão: Os Aventureiros, Indiana Jones e Ruby Marinho nas novidades da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem muita novidade no final de semana do Cine Marquise Ultravisão! Confira a programação e bora pro cinema!

OS AVENTUREIROS – A ORIGEM

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão – A Cidade da Alegria.

13h00 (NAC) (Sab, Dom e Qua.) SALA 01

INDIANA JONES E AS RELÍQUIAS DO DESTINO

O lendário herói arqueólogo está de volta neste aguardado capítulo final da icônica franquia, uma incrível e empolgante aventura cinematográfica.

15h00 (DUB) / 18h00 (DUB) / 21h00 (LEG) SALA 01

RUBY MARINHO – MONSTRO ADOLESCENTE

Às vezes o herói que você deveria ser está logo abaixo da superfície. A DreamWorks Animation mergulha nas águas turbulentas do Ensino Médio com uma comédia de ação hilária e sincera sobre uma adolescente tímida que descobre que faz parte de uma lendária linhagem real de míticos krakens do mar e que seu destino, nas profundezas dos oceanos, é maior do que ela jamais sonhou.

14h50 (DUB) SALA 02

13h45 (DUB) (Sáb., Dom. e Qua.) SALA 04

CONFIRA OUTROS FILMES QUE SEGUEM EM CARTAZ

Elementos – 16h50 e 19h10 (3D DUB) SALA 02. /

13h20 (DUB) (Sáb, Dom e Qua) SALA 03.

The Flash – 15h35 (DUB) / 18h25 (DUB) SALA 03.

Transformers – O Despertar das Feras – 21H30 (3D DUB) SALA 02.

Homem Aranha: Através do Aranhaverso continua em cartaz com duas sessões diárias: 18h30 (DUB) 21h20 (DUB) SALA 04.

A Pequena Sereia: 15h45 (DUB) SALA 04.

Velozes e Furiosos 10: 21h15 (DUB) SALA 03.

