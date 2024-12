Cine Marquise Ultravisão: Queer e Mufasa nas estreias da semana Rei Leão com baldes colecionáveis na Bombonière

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A programação das férias tá mais que especial no Cine Marquise Ultravisão. Esta semana traz a estreia de uma animação muito aguardada. Explorando a improvável ascensão do amado rei das Terras do Reino, Mufasa: O Rei Leão convoca Rafiki para contar a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba dando seus toques pessoais. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada transformadora de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. Sessões de hora em hora, pra você não perder viagem!

MUFASA: O REI LEÃO – ESTREIA

Qui à Seg. – 14h00 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h55 (DUB) / 21h20 (LEG) SALA 01

Qui à Seg. – 13h30 (DUB) / 15h55 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h50 (DUB) SALA 02

Queer é um filme de drama histórico dirigido por Luca Guadagnino, baseado na obra homônima de William S. Burroughs e inspirado em Adelbert Lewis Marker, um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos. A trama segue a vida de Lee (Daniel Craig), um expatriado americano que se encontra na Cidade do México após ser dispensado da Marinha. Lee vive entre estudantes universitários americanos e donos de bares que, como ele, sobrevivem com empregos de meio período e benefícios do GI Bill, uma lei que auxiliou veteranos da Segunda Guerra Mundial. Em meio à vida boêmia da cidade, Lee conhece Allerton (Drew Starkey), um jovem por quem desenvolve uma intensa paixão. O filme explora temas de solidão, desejo e a busca por identidade em um cenário pós-guerra, com uma ambientação que retrata fielmente a atmosfera da Cidade do México nos anos 1950.

QUEER – ESTREIA Qui à Seg. – 18h40 (LEG) SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

KRAVEN: O CAÇADOR Qui à Seg. – 21h20 (LEG) SALA 03

MOANA 2 Qui à Seg. – 14h15 (DUB) / 16h20 (DUB) / 18h30 (DUB) SALA 04

AINDA ESTOU AQUI Qui à Seg. – 13h30 (NAC) / 16h05 (NAC) SALA 03 Qui à Seg. – 20h40 (NAC) SALA 04

Atenção ao horário especial de final de ano! O Cine Marquise Ultravisão fecha nos dias 24 e 25 de dezembro para as celebrações de Natal. O expediente retorna no dia 26 de dezembro.

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Evite filas, compre antes seu ingresso! Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao