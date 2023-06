Cine Marquise Ultravisão realiza Corujão Rei do Terror nessa sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prepare seu pijama preferido, sua pantufa, fique à vontade para trazer coberta, travesseiro e venha viver uma noite diferente! Ainda dá tempo de garantir seu lugar na Sessão Especial Corujão Rei do Terror, que começa na sexta, 9, 22 horas e termina às 05h15 do sábado, 10. A programação é para os fãs do gênero e das criações de Stephen King, o autor com mais obras literárias adaptadas para outros formatos.

A Sessão Especial começa com Carrie, a Estranha, filme de 1976 com direção de Brian De Palma e 1h38 de duração. Após um rápido intervalo, a exibição prossegue com outro clássico de 1980 – O Iluminado, com direção de Stanley Kubrick e 2h26. Mais um intervalinho básico para o banheiro, e a pipoca, a maratona termina com chave de ouro, com a exibição do lançamento Boogeyman – Seu Medo é Real, com direção de Rob Savage e 1h38 de muito terror e mistério. Na saída tem distribuição de lanchinho para os cinéfilos maratonistas.

Mas atenção porque os ingressos são limitados e podem ser garantidos online, exclusivamente em cinemarquise.com.br ou diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Os preços estão a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a meia; e R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira. Classificação Indicativa 18 anos.

Outros Filmes em Cartaz: Homem Aranha através do Aranhaverso, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10, Guardiões da Galáxia Volume 3, Super Mário Bros – o Filme, Boogeyman – Seu Medo é Real, Transformers, O Despertar das Feras (pré-estreia nesta quarta, 7).

Na quarta do barato, todo mundo paga meia, exceto em pré-estreias. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Verifique as classificações indicativas.

Siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

Beatriz Aquino