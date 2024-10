Cine Marquise Ultravisão: Robô Selvagem, Tudo por um Popstar 2 e Infestação nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Confira a programação especial para o Dia das Crianças

Animação, romance, e terror: vem aí mais uma cine semana repleta de estreias no cinema de rua de Poços. E na Bombonière do Marquise Ultravisão, combos com baldes colecionáveis. A novidade é a pipoca doce: de-li-ci-o-sa!!! Para o seu final de semana, para o feriado de Dia das Crianças, o Cine Marquise Ultravisão é o melhor programa! Confira os horários:

Robô Selvagem é uma animação linda que chega para encantar toda a família. A épica aventura acompanha a jornada de uma robô que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão. São muitas sessões para você!

ROBÔ SELVAGEM – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua – 16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) à SALA 02

Tudo Por Um Pop Star 2 conta a história de 3 amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma road trip para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de Diggy. Ele estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais amado do Brasil. Vai encerrar em Salvador a sua mega turnê que arrastou multidões nas muitas cidades por onde passou. Roteiro de Thalita Rebouças, é longa nacional na tela do Marquise Ultravisão!

TUDO POR UM POPSTAR 2 – ESTREIA

15h50 (NAC) / 17h30 (NAC) / 19h10 (NAC) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h10 (NAC) à SALA 04

Kaleb está prestes a completar 30 anos e nunca esteve tão solitário. Ele está brigando com a irmã por uma questão de herança e ainda cortou laços com seu melhor amigo. Fascinado por animais exóticos, ele encontra uma aranha venenosa em um bazar e a leva de volta para seu apartamento. Leva apenas um momento para que ela escape e se reproduza, transformando todo o lugar em uma terrível armadilha de teia. Ao mesmo tempo, a polícia tranca o prédio e os moradores ficam sem ter para onde ir. A única opção para Kaleb e seus companheiros é encontrar a saída, para sobreviver.

INFESTAÇÃO – ESTREIA

16h40 (DUB) / 18h55 (LEG) à SALA 03



CONTINUAM EM CARTAZ:

CORINGA: DELÍRIO À DOIS

15h20 (DUB) / 18h10 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 01

20h40 (DUB) à SALA 02

A FORJA

21h10 (DUB) à SALA 03

TRANSFORMERS: O INÍCIO

Som. Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) à SALA 03

A SUBSTÂNCIA

20h50 (LEG) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

