Cine Marquise Ultravisão: Sorria 2, O Aprendiz, SuperMan A História de Christopher Reeve nos destaques da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Maximiliano Kolbe e Eu é animação religiosa também na programação

Terror, documentário, história real, fantasia e animação religiosa: tudo isso está na programação de mais uma cine semana do Marquise Ultravisão. São super quatro estreias e grandes sucessos que permanecem em cartaz. E além disso, combos colecionáveis com aquela pipoca doce/ salgada que só no cinema de rua de Poços tem. Então, confira mais sobre a programação e bora pro Marquise Ultravisão!

Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais. Classificação Indicativa 18 anos. Sorria 2 é a melhor pedida para o esquenta de Halloween.

SORRIA 2 – ESTREIA

15h40 (DUB) / 18h10 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 01

Estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Strong, O APRENDIZ conta a história de como o jovem Donald Trump iniciou seu negócio imobiliário por meio de uma barganha com o influente advogado e mediador político Roy Cohn. Ambientado em Nova York nas décadas de 1970 e 1980, o longa tem direção de Ali Abbasi. O Aprendiz é biografia na tela do Marquise Ultravisão.

O APRENDIZ – ESTREIA

18h30 (DUB) (Exc. Seg. e Ter.) à SALA 03

Som. Seg. – 18h00 (DUB) à SALA 03

Som. Ter. – 17h10 (DUB) à SALA 03

20h50 (LEG) à SALA 04

Este é um documentário para os fãs de super-heróis, especialmente do Super Man. Filmes caseiros inéditos e arquivos pessoais extraordinários revelam como Christopher Reeve passou de ator desconhecido a ícone do cinema como o super-herói definitivo das telas.

SUPER/MAN – A HISTÓRIA DE CHRISTOPHER REEVE – ESTREIA

16h30 (LEG) / 18h40 (LEG) à SALA 04

“Maximiliano Kolbe e Eu” é uma animação produzida no México, que narra a história do santo polonês Maximiliano Maria Kolbe, conhecido por sua coragem e sacrifício no campo de concentração de Auschwitz. Através do relato de um idoso, Sr. Gunter, e seu jovem ajudante D.J., o filme revela os valores de fé, compaixão e entrega que marcaram a vida de Kolbe. Com uma abordagem tocante e educativa, a animação busca inspirar o público, especialmente os mais jovens, com a mensagem atemporal de amor ao próximo.

MAXIMILIANO KOLBE E EU – ESTREIA

Qui., Sex. e Qua. – 21h00 (DUB) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h15 (DUB) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

ROBÔ SELVAGEM

16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) à SALA 02

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 02

TUDO POR UM POPSTAR 2

16h45 (NAC) (Exc. Seg. e Ter.) à SALA 03

Som. Seg. – 16h20 (NAC) à SALA 03

Som. Ter. – 15h30 (NAC) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 14h40 (NAC) à SALA 04

CORINGA: DELÍRIO À DOIS

20h30 (DUB) (Exc. Seg.) à SALA 02

A FORJA

Som. Sáb. e Dom. – 21h00 (DUB) à SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

COMPRE ANTES EM cinemarquise.com.br . Siga nas redes sociais @cinemarquise.ultravisaõ.